Atomic Heart 2 è stato annunciato al Summer Game Fest e questa volta ci porta in giro per il suo mondo

In occasione del Summer Game Fest, lo studio di sviluppo Mundfish ha annunciato Atomic Heart 2, seguito dell'acclamissimo Atomic Heart, di cui qualche giorno fa è stato annunciato il raggiungimento dei 10 milioni di giocatori.

Si tratta di uno sparatutto in prima persona dall'ambientazione retrofuturistica, in sviluppo per PC e console. Queste ultime non sono state specificate, ma immaginiamo comprendano quantomeno PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Purtroppo non c'è ancora una finestra di lancio, quindi bisogna aspettare per sapere quando potremo giocarci.