Amazon Prime Gaming regala 12 giochi per PC ad agosto

Amazon ha annunciato i nuovi giochi gratis per il mese di agosto per gli iscritti a Prime Gaming. Come da tradizione si tratta di un'offerta piuttosto variegata e che dovrebbe venire incontro ai gusti di tutti. In totale parliamo di 12 giochi, tra cui Sid Meier's Civilization 3: Complete Edition e Thief Defintive Edition.

I giochi saranno distribuiti a scaglioni durante il mese, con la prima mandata già disponibile da oggi, 7 agosto. Include Sid Meier's Civilization 3: Complete Edition, Thief: Definitive Edition e The Academy: First Riddle.