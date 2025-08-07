Amazon Prime Gaming regala 12 giochi per PC ad agosto

Amazon ha annunciato i nuovi giochi gratis per il mese di agosto per gli iscritti a Prime Gaming. Come da tradizione si tratta di un'offerta piuttosto variegata e che dovrebbe venire incontro ai gusti di tutti. In totale parliamo di 12 giochi, tra cui Sid Meier's Civilization 3: Complete Edition e Thief Defintive Edition.
I giochi saranno distribuiti a scaglioni durante il mese, con la prima mandata già disponibile da oggi, 7 agosto. Include Sid Meier's Civilization 3: Complete Edition, Thief: Definitive Edition e The Academy: First Riddle.
Tutti i giochi in regalo con Prime Gaming
Vediamo l'elenco completo di tutti i giochi gratuiti di Prime Gaming per il mese di questo mese:
Disponibili ora
- Sid Meier's Civilization 3: Complete Edition (GOG)
- Thief: Definitive Edition (GOG)
- The Academy: First Riddle
14 agosto 2025
- Fate: The Traitor Soul (GOG)
- Filthy Animals: Heist Simulator (EGS)
- Tin Hearts (GOG)
- Necroking (GOG)
21 agosto 2025
- Labyrinth City: Pierre the Maze Detective
- Silver Box Classics (GOG)
28 agosto 2025
- Heroes of Loot 2 (GOG)
- Fantasy Empires (GOG)
- City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition (Legacy)
Potrete riscattare e fare vostri tutti i giochi sopraelencati tramite questo link. Una volta eseguito l'accesso con il vostro account, dovrete solo premere cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da immettere nello store digitale specificato (come Steam, GOG ed Epic Games Store) o per eseguire il riscatto tramite l'app di Amazon Games per PC.