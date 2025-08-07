Epic Games Store lancia i giochi gratis di oggi e annuncia il prossimo

Sono disponibili i giochi gratis di oggi su Epic Games Store: come annunciato giovedì scorso, si tratta di Road Redemption e 112 Operator. Contestualmente è stato rivelato anche il prossimo regalo: Totally Reliable Delivery Service.

Omaggio al classico Road Rash, Road Redemption è un gioco di guida in moto che si miscela con l'azione, visto che ci troveremo ad affrontare brutali combattimenti mentre corriamo per guadagnare denaro e migliorare così il nostro personaggio, la moto e l'arsenale.

Le gare di Road Rash si svolgono in uno scenario post-apocalittico alla Mad Max, un mondo dominato da un dittatore spietato che ha messo una grossa taglia sulla testa del sicario che ha ucciso il leader del più potente cartello di armi del paese. Riusciremo a incassarla?

112 Operator è invece esattamente quello che pensate: un simulatore che ci mette nei panni di un operatore del 112, che si trova a dover gestire le chiamate di emergenza e smistare le risorse al fine di risolvere rapidamente situazioni anche drammatiche.