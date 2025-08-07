0

Epic Games Store lancia i giochi gratis di oggi e annuncia il prossimo

Come ogni giovedì, Epic Games Store ha lanciato i giochi gratis disponibili oggi e ha annunciato il regalo in arrivo la prossima settimana: scopriamo di che si tratta.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/08/2025
Un artwork di Road Redemption

Sono disponibili i giochi gratis di oggi su Epic Games Store: come annunciato giovedì scorso, si tratta di Road Redemption e 112 Operator. Contestualmente è stato rivelato anche il prossimo regalo: Totally Reliable Delivery Service.

Omaggio al classico Road Rash, Road Redemption è un gioco di guida in moto che si miscela con l'azione, visto che ci troveremo ad affrontare brutali combattimenti mentre corriamo per guadagnare denaro e migliorare così il nostro personaggio, la moto e l'arsenale.

Le gare di Road Rash si svolgono in uno scenario post-apocalittico alla Mad Max, un mondo dominato da un dittatore spietato che ha messo una grossa taglia sulla testa del sicario che ha ucciso il leader del più potente cartello di armi del paese. Riusciremo a incassarla?

112 Operator è invece esattamente quello che pensate: un simulatore che ci mette nei panni di un operatore del 112, che si trova a dover gestire le chiamate di emergenza e smistare le risorse al fine di risolvere rapidamente situazioni anche drammatiche.

Il gioco gratis della prossima settimana

Come detto in apertura, il gioco gratis della prossima settimana è Totally Reliable Delivery Service, che è già stato a disposizione gratuitamente su Epic Games Store in passato e che torna per coinvolgerci di nuovo con la sua divertente struttura sandbox.

Per ottenere i giochi di oggi vi basterà visitare la pagina di Road Remption e quella di 112 Operator su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

#Epic Games Store #Giochi Gratis
