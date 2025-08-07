UFO 50 è disponibile a sorpresa da oggi su Nintendo Switch

UFO 50 è disponibile a sorpresa su Nintendo Switch: uno shadow drop inaspettato, annunciato in maniera sbrigativa durante le ultime sequenze dell'Indie World che Nintendo ha trasmesso nella giornata di oggi.

Come forse saprete, si tratta di un'originale raccolta che include appunto cinquanta giochi in stile retrò sviluppati da autori di talento che hanno creato titoli come Spelunky, Downwell, Time Barons, Skorpulac e Madhouse.

La cosa interessante è che UFO 50 si pone come una collection legittima, ma in realtà i titoli inclusi nel pacchetto non sono mai esistiti e compaiono qui per la prima volta, puntando a riprodurre le atmosfere, l'estetica e le ingenuità di quegli anni.

Ogni singolo gioco è accompagnato da descrizioni e curiosità che ricostruiscono la finta storia della software house e dei suoi sviluppatori: un espediente che rende UFO 50 un'opera meta-narrativa, dove anche le sinossi diventano tasselli di una storia più grande, fatta di successi, fallimenti e aneddoti personali.