Xbox Game Pass annuncia i nuovi giochi in arrivo a gennaio, con Star Wars Outlaws e RE: Village

È arrivato infine il primo annuncio dell'anno per quanto riguarda gli arrivi su Xbox Game Pass, con la presentazione dei nuovi giochi in arrivo nella prima parte di gennaio nel catalogo del servizio in abbonamento, e si tratta di una bella infornata che comprende anche Star Wars Outlaws e Resident Evil: Village.
I primi due giochi sono emersi a sorpresa oggi, come abbiamo visto nelle ore scorse, ma si trattava solo dell'inizio di questa mandata, con la lista completa che riportiamo qui sotto:
- Brews & Bastards - Cloud, PC, Xbox Series X|S (Ultimate, Premium, PC) - 6 gennaio
- Little Nightmares Enhanced Edition - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S (Ultimate, PC e Premium) - 6 gennaio
- Atomfall - Cloud, Console, Handheld e PC (Premium) - 7 gennaio
- Lost in Random: The Eternal Die - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC - 7 gennaio (Premium)
- Rematch - Cloud, PC e Xbox Series X|S (Premium) - 7 gennaio
- Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition - Cloud, PC e Xbox Series X|S (Premium) - 7 gennaio
- Final Fantasy - Cloud, Xbox Series X|S e PC (Ultimate, PC, Premium) - 8 gennaio
- Star Wars Outlaws - Cloud, PC e Xbox Series X|S (Ultimate, PC) - 13 gennaio
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery - Cloud, Xbox, Handheld e PC (Ultimate, Premium, PC) - 15 gennaio
- Resident Evil Village - Cloud, Console e PC (Ultimate, PC, Premium) - 20 gennaio
- MIO: Memories in Orbit - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S (Ultimate, PC) - 20 gennaio
Un pacchetto di giochi alquanto nutrito, dunque, per quanto riguarda questa prima parte del mese.
Una ricca infornata
Si tratta di 11 titoli in totale, ma alcuni di questi effettuano solo il passaggio da Ultimate a Premium. In ogni caso, le novità tra Ultimate e Premium sono comunque sette, dunque si tratta di una mandata particolarmente ricca.
Ricordiamo inoltre che cinque giochi lasceranno il servizio a metà gennaio, tra i quali titoli davvero interessanti come Neon White e The Ascent, dunque può essere il caso concentrarsi su questi prima che vengano rimossi.
Per il resto, segnaliamo l'arrivo di MIO: Memories in Orbit che rappresenta l'unica nuova uscita direttamente al lancio su Game Pass ed è anche un metroidvania strano ma molto interessante, mentre i giochi dal maggiore richiamo sono sicuramente Resident Evil Village, che arriva su Game Pass proprio un mese prima del lancio del seguito, Resident Evil Requiem, e Star Wars Outlaws.
Tuttavia, è una mandata che risulta molto interessante anche per gli abbonati a Premium, come risulta ben visibile dalla lista riportata sopra.
Ricordiamo peraltro che nella seconda metà di gennaio dovrebbe tenersi anche il tradizionale Xbox Developer Direct, dal quale ci aspettiamo ulteriori novità anche sul fronte del Game Pass, in attesa dell'annuncio ufficiale sulla data.