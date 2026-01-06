Xbox Game Pass annuncia i nuovi giochi in arrivo a gennaio, con Star Wars Outlaws e RE: Village

È arrivato infine il primo annuncio dell'anno per quanto riguarda gli arrivi su Xbox Game Pass, con la presentazione dei nuovi giochi in arrivo nella prima parte di gennaio nel catalogo del servizio in abbonamento, e si tratta di una bella infornata che comprende anche Star Wars Outlaws e Resident Evil: Village.

I primi due giochi sono emersi a sorpresa oggi, come abbiamo visto nelle ore scorse, ma si trattava solo dell'inizio di questa mandata, con la lista completa che riportiamo qui sotto:

Brews & Bastards - Cloud, PC, Xbox Series X|S (Ultimate, Premium, PC) - 6 gennaio

Little Nightmares Enhanced Edition - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S (Ultimate, PC e Premium) - 6 gennaio

Atomfall - Cloud, Console, Handheld e PC (Premium) - 7 gennaio

Lost in Random: The Eternal Die - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC - 7 gennaio (Premium)

Rematch - Cloud, PC e Xbox Series X|S (Premium) - 7 gennaio

Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition - Cloud, PC e Xbox Series X|S (Premium) - 7 gennaio

Final Fantasy - Cloud, Xbox Series X|S e PC (Ultimate, PC, Premium) - 8 gennaio

Star Wars Outlaws - Cloud, PC e Xbox Series X|S (Ultimate, PC) - 13 gennaio

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery - Cloud, Xbox, Handheld e PC (Ultimate, Premium, PC) - 15 gennaio

Resident Evil Village - Cloud, Console e PC (Ultimate, PC, Premium) - 20 gennaio

MIO: Memories in Orbit - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S (Ultimate, PC) - 20 gennaio

Un pacchetto di giochi alquanto nutrito, dunque, per quanto riguarda questa prima parte del mese.