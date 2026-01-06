ASUS ROG al CES 2026: nuove schede madri, raffreddamento e display per il PC gaming di prossima generazione

Al CES 2026, ASUS Republic of Gamers non si limita a celebrare il proprio percorso nel mondo gaming, ma coglie l'occasione per aggiornare in modo sostanziale l'ecosistema PC. L'attenzione si concentra soprattutto su componenti chiave come schede madri, raffreddamento e display, con una serie di novità che puntano a migliorare prestazioni, stabilità e usabilità nelle configurazioni di fascia medio-alta ed enthusiast. ASUS ROG al CES 2026: dalla collaborazione con Kojima Productions ai nuovi Zephyrus, ecco tutti gli annunci ROG XREAL R1: ASUS porta il gaming su schermo gigante negli occhiali AR

Schede madri ROG: potenza, controllo e piattaforme pronte per il futuro La nuova proposta ROG per il 2026 rafforza il segmento delle schede madri con modelli pensati per sfruttare al massimo le piattaforme di nuova generazione, puntando su alimentazione robusta, connettività aggiornata e strumenti di ottimizzazione sempre più intelligenti. La ROG Crosshair X870E Glacial rappresenta il vertice assoluto dell'offerta. È una scheda madre orientata all'utenza enthusiast, progettata per overclock spinto e sistemi ad alte prestazioni. L'architettura di alimentazione avanzata, affiancata da funzioni di ottimizzazione assistita e da un sistema di raffreddamento esteso anche alle unità di archiviazione, la rende una soluzione pensata per build senza compromessi, dove stabilità e controllo sono prioritari. La ROG Crosshair X870E Glacial Accanto a questa troviamo la ROG Crosshair X870E Dark Hero, che mantiene un'impostazione tecnica di alto livello ma con un design più sobrio e una configurazione orientata a chi cerca un equilibrio tra prestazioni elevate e pulizia estetica. Anche in questo caso non mancano supporto alle memorie DDR5 più veloci, slot M.2 di nuova generazione e connettività avanzata, inclusi Wi-Fi 7 e USB di ultima generazione. Più articolata è invece la proposta della serie ROG Strix Neo, pensata per coprire un pubblico più ampio senza rinunciare a caratteristiche premium. I modelli ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo e ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo si rivolgono a configurazioni di fascia alta, offrendo una dotazione completa per gaming e creazione di contenuti, mentre le ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo e ROG Strix B850-A Gaming WiFi7 Neo puntano a sistemi più accessibili ma comunque moderni, con supporto alle tecnologie più recenti e un'attenzione particolare alla facilità di assemblaggio.

Raffreddamento AIO: nuove soluzioni per CPU sempre più esigenti Con l'aumento costante delle prestazioni, la gestione termica resta uno degli aspetti più critici nelle build gaming. ASUS ROG risponde con un aggiornamento significativo della propria gamma di dissipatori a liquido. La serie ROG Strix IV introduce un design rivisto che punta a semplificare l'installazione e migliorare la resa complessiva, sia in termini di raffreddamento sia di silenziosità. L'integrazione di sistemi di controllo centralizzato e di soluzioni per ridurre l'ingombro dei cavi va nella direzione di build più pulite e facili da gestire. Il ROG Ryuo IV 360 ARGB Il ROG Ryuo IV 360 ARGB si colloca invece come proposta di punta, combinando un radiatore da 360 mm con un display AMOLED di grandi dimensioni, pensato non solo per il monitoraggio del sistema ma anche per la personalizzazione estetica. È una soluzione che guarda chiaramente a chi vuole un impianto di raffreddamento efficace ma anche visivamente distintivo, senza sacrificare le prestazioni sotto carichi prolungati.

Display ROG: una nuova generazione di monitor OLED per il gaming Il CES 2026 segna anche un passaggio importante per la gamma display ROG, che viene rinnovata con una nuova linea di monitor OLED orientati sia al gioco competitivo sia a un'esperienza visiva più cinematografica. Il ROG Swift OLED PG27UCWM punta sulla versatilità grazie a una doppia modalità di funzionamento, che consente di scegliere tra risoluzione elevata e frequenze di aggiornamento estremamente spinte. È un monitor pensato per chi alterna titoli competitivi a produzioni graficamente più impegnative, mantenendo tempi di risposta ridottissimi e una resa cromatica di alto livello. I nuovi monitor annunciati al CES 2026 Il ROG Swift OLED PG34WCDN si rivolge invece agli appassionati di formato ultrawide, offrendo un pannello curvo che enfatizza l'immersione senza rinunciare a frequenze elevate. L'utilizzo di tecnologie OLED di nuova generazione permette di migliorare luminosità, contrasto e uniformità dell'immagine, anche in ambienti molto illuminati.