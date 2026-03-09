WhatsApp potrebbe introdurre la possibilità di personalizzare le schede nell’interfaccia dell'applicazione

L'app di messaggistica WhatsApp utilizza attualmente una struttura di navigazione piuttosto semplice e fissa. Nella versione Android, l'interfaccia principale è organizzata tramite una barra con quattro schede posizionate nella parte inferiore dello schermo: Chat, Aggiornamenti, Community e Chiamate. Ognuna di queste sezioni permette di accedere rapidamente a funzioni specifiche dell'applicazione.

La scheda Chat mostra tutte le conversazioni con contatti e gruppi, rappresentando il cuore dell'esperienza di messaggistica. Aggiornamenti è invece dedicata alla condivisione di contenuti. La sezione Community aiuta a gestire annunci e gruppi collegati alle comunità, mentre Chiamate consente di visualizzare e avviare rapidamente chiamate vocali e video.