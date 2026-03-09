WhatsApp potrebbe introdurre la possibilità di personalizzare le schede nell’interfaccia dell'applicazione

L'app di messaggistica WhatsApp utilizza attualmente una struttura di navigazione piuttosto semplice e fissa. Nella versione Android, l'interfaccia principale è organizzata tramite una barra con quattro schede posizionate nella parte inferiore dello schermo: Chat, Aggiornamenti, Community e Chiamate. Ognuna di queste sezioni permette di accedere rapidamente a funzioni specifiche dell'applicazione.
La scheda Chat mostra tutte le conversazioni con contatti e gruppi, rappresentando il cuore dell'esperienza di messaggistica. Aggiornamenti è invece dedicata alla condivisione di contenuti. La sezione Community aiuta a gestire annunci e gruppi collegati alle comunità, mentre Chiamate consente di visualizzare e avviare rapidamente chiamate vocali e video.
La nuova possibile interfaccia di WhatsApp
Con l'introduzione di nuove funzionalità, tuttavia, l'interfaccia potrebbe diventare più complessa. Tra le novità in arrivo c'è infatti una scheda dedicata a Meta AI, progettata per offrire un accesso diretto alle funzioni basate sull'intelligenza artificiale. L'aggiunta di nuove sezioni potrebbe però rendere la navigazione meno intuitiva per alcuni utenti.
Per questo motivo è stato immaginato un concept di interfaccia personalizzabile che permetterebbe agli utenti di scegliere quali schede visualizzare nella barra principale. In questa ipotesi, l'app includerebbe una pagina dedicata alla configurazione delle schede. Qui gli utenti potrebbero selezionare fino a cinque tab totali da visualizzare nella schermata principale.
WhatsApp manterrebbe intatta la presenza di alcune schede fondamentali
Alcune schede resterebbero comunque essenziali e non removibili. In particolare Chat, Aggiornamenti e Chiamate sarebbero sempre presenti perché rappresentano le funzioni fondamentali dell'applicazione. Accanto a queste, gli utenti avrebbero due slot personalizzabili per aggiungere altre sezioni in base alle proprie preferenze.
Tra le opzioni disponibili ci sarebbero la scheda Community, la nuova sezione dedicata a Meta AI, una scheda Impostazioni per accedere più velocemente alle impostazioni e una scheda Profilo che consentirebbe di visualizzare direttamente nome, foto e informazioni personali senza entrare nel menu delle impostazioni.
Questo concept non rappresenta una funzione attualmente in sviluppo ufficiale, ma mostra come WhatsApp potrebbe offrire un'interfaccia più flessibile e adattabile.