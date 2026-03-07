ZTE presenta Linkpro Plus Wi-Fi 8 al MWC 2026: la rete domestica diventa intelligente

Il nuovo sistema con CPE F8849Q integra XGS-PON a 10G, Wi-Fi 8 e funzioni AI per connessioni più stabili e sicure.

Durante il MWC Barcelona 2026, ZTE ha presentato la nuova soluzione Linkpro Plus Wi-Fi 8 pensata per l'evoluzione delle reti domestiche. Il sistema si basa sul dispositivo CPE ZTE F8849Q, che combina accesso ottico XGS-PON a 10G e connettività Wi-Fi di nuova generazione. La soluzione rappresenta un passo importante nella strategia dell'azienda definita "accesso ottico + intelligenza wireless", che mira a integrare fibra ultraveloce e gestione intelligente del segnale Wi-Fi. L'obiettivo è garantire connessioni domestiche più stabili e performanti, capaci di sostenere applicazioni sempre più esigenti come streaming ultra-HD, realtà virtuale e aumentata, smart home e servizi basati su AI.

AI Perception: il Wi-Fi segue i movimenti dell’utente Una delle innovazioni chiave della piattaforma è la tecnologia AI Perception, che sfrutta lo standard Wi-Fi 8 per trasformare la rete domestica in una sorta di "stazione base virtuale". Grazie alla tecnologia Single Mobility Domain, i diversi punti di accesso della rete funzionano come un unico sistema coordinato. Wi-Fi 8 è così veloce che è arrivato al CES 2026 prima che il mondo potesse passare davvero al Wi-Fi 7 Attraverso sistemi di localizzazione dei dispositivi basati su intelligenza artificiale e tecniche avanzate di beamforming, la rete è in grado di individuare la posizione dei dispositivi connessi e adattare dinamicamente il segnale. In questo modo il passaggio tra diversi access point avviene senza interruzioni, con tempi di roaming inferiori ai 10 millisecondi. Secondo ZTE, questa tecnologia può estendere la copertura Wi-Fi fino al 50%, garantendo una connessione stabile anche mentre ci si sposta all'interno della casa durante attività come videochiamate, streaming 8K o sessioni VR.

AI Scheduling: più dispositivi senza rallentamenti Con l'aumento del numero di dispositivi connessi nelle abitazioni moderne, le reti tradizionali possono diventare congestionate. Linkpro Plus affronta il problema con la tecnologia Dynamic Sub-band Operation del Wi-Fi 8, che suddivide lo spettro disponibile in canali dedicati per gestire i diversi flussi di dati. L'annuncio di ZTE Il sistema sfrutta inoltre antenne intelligenti controllate da algoritmi di AI che ottimizzano in tempo reale l'uso delle risorse radio. Questo approccio permette alla rete di gestire simultaneamente un numero maggiore di dispositivi senza compromettere le prestazioni. Attività ad alta intensità di dati come gaming online, streaming video, lezioni a distanza o lavoro remoto possono quindi convivere senza rallentamenti o congestione della rete.

AI Anti-Interference: connessione stabile anche con molte reti vicine Negli ambienti urbani, dove sono presenti numerose reti wireless e dispositivi Bluetooth, le interferenze possono compromettere la qualità della connessione. La soluzione Linkpro Plus integra tecnologie progettate per mantenere la rete stabile anche in questi contesti. I prodotti mostrati al MWC Barcelona 2026 Il sistema è in grado di dare priorità alle applicazioni più sensibili alla latenza, come videochiamate e gaming online, mentre un motore di gestione dello spettro basato su AI analizza costantemente l'ambiente radio e regola automaticamente i parametri di trasmissione. Secondo ZTE, questa combinazione consente di migliorare la stabilità del segnale fino al 60% e ridurre i ritardi nella trasmissione dei dati del 25%, soprattutto nelle ore di utilizzo più intenso.