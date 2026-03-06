Crisi delle memorie e Mac Studio: Apple rimuove l’opzione da 512 GB di RAM

La crisi delle RAM inizia a farsi sentire: secondo le ultime informazioni, Apple ha rimosso la configurazione da 512 GB di RAM per il computer professionale Mac Studio e ha aumentato i prezzi.

La crisi delle RAM sta mettendo sotto pressione le aziende su più fronti. Alcune ne subiscono maggiormente le conseguenze, mentre altre riescono a gestire la situazione adottando strategie di mitigazione più o meno efficaci. Apple, almeno secondo quanto confermato dal CEO Tim Cook in precedenza, non dovrebbe risentirne particolarmente e dovrebbe riuscire ad assorbire i costi più elevati nel breve termine. Tuttavia, negli ultimi giorni è stata rimossa l'opzione da 512 GB di RAM per il computer professionale Mac Studio, un segnale che la crisi sta comunque iniziando a farsi sentire.

Nuove scelte Secondo quanto riportato dai colleghi di MacRumors, non è più possibile acquistare il Mac Studio nella configurazione con 512 GB di RAM. Adesso è possibile optare al massimo per il taglio da 256 GB. Come se non bastasse, quest'ultima configurazione sarebbe diventata più costosa di prima. Negli Stati Uniti, infatti, il passaggio da 96 GB a 256 GB sul modello con chip M4 Ultra costava 1.600 dollari, mentre adesso sono necessari ben 2.000 dollari. Le opzioni Per ora suggeriamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, in attesa di novità o conferme ufficiali. Molto probabilmente, però, l'azienda ha dovuto fare delle rinunce a causa della carenza globale di DRAM, con conseguenti problemi tra aumenti di prezzo e scarsa disponibilità. Inoltre, pare che anche i tempi di consegna abbiano subito delle variazioni, con le configurazioni da 256 GB che dovrebbero essere spedite a fine maggio. Resta da capire se questi cambiamenti riguardino anche l'Italia, quindi vi aggiorneremo con ulteriori novità. Perché il MacBook Neo non può avere più di 8GB di RAM? Il packaging dell'A18 Pro spiega la strategia di Apple