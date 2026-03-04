Apple dice addio ad alcuni prodotti in una settimana: la nuova lineup andrà a sostituire 7 modelli precedenti

Apple ha vissuto una settimana particolarmente intensa, caratterizzata dal lancio di numerosi nuovi dispositivi e dalla conseguente dismissione di ben sette prodotti presenti a listino. Come spesso accade, l'introduzione di nuovi modelli comporta l'uscita di scena delle generazioni precedenti, in un continuo processo di aggiornamento della gamma.
Tra i prodotti ritirati figura iPhone 16e, sostituito dal nuovo iPhone 17e, aggiornamento diretto che mantiene la stessa filosofia ma introduce miglioramenti hardware. Nel settore notebook, il MacBook Air con M4 lascia spazio al MacBook Air con M5, mentre il MacBook Pro con M4 Pro e M4 Max viene rimpiazzato dalle versioni con chip M5 Pro e M5 Max, segnando un ulteriore passo avanti in termini di prestazioni.
Apple sorprende particolarmente in un caso
Una scelta che ha sorpreso riguarda il MacBook Pro con M5 nella configurazione da 512GB: nonostante il lancio recente, Apple ha eliminato l'opzione base, lasciando disponibile solo il taglio da 1TB o superiore, con un inevitabile aumento del prezzo di ingresso.
Anche la linea tablet subisce cambiamenti. L'iPad Air con M3 viene sostituito dall'iPad Air con M4, aggiornamento che segue il consueto ritmo annuale. Sul fronte display, l'Apple Studio Display 2022 lascia il posto a una nuova versione migliorata, mentre il Pro Display XDR viene rimpiazzato dal nuovo Studio Display XDR, che presenta vantaggi ma anche alcune differenze rispetto al modello professionale precedente.
Apple ha altre novità in serbo
Le novità però potrebbero non essere finite. È atteso infatti un nuovo iPad base con chip A18, che probabilmente sostituirà l'iPad 11a generazione dotato di chip A16. Questo modello, lanciato lo scorso anno, è attualmente l'unico dispositivo Apple in vendita a non supportare Apple Intelligence.
Con l'eventuale introduzione dell'A18, l'intera gamma iPhone, iPad e Mac diventerebbe pienamente compatibile con le funzionalità di intelligenza artificiale della casa di Cupertino. Parallelamente, potrebbe debuttare anche il nuovo MacBook Neo, un modello inedito che non sostituirebbe alcun prodotto esistente.