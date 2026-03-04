Su YouTube spuntano banner pubblicitari impossibili da chiudere, secondo alcuni utenti

Dopo le numerose restrizioni nei confronti degli ad-blocker, emergono nuove segnalazioni. Sembra infatti che sulla piattaforma siano comparsi dei banner pubblicitari impossibili da far sparire . La problematica riguarderebbe l'app YouTube per dispositivi Android e iOS. Tuttavia, vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze: al momento noi non abbiamo riscontrato questa problematica , quindi vi aggiorneremo in caso di novità.

Le nuove segnalazioni

Diversi utenti hanno segnalato su Reddit la presenza di annunci pubblicitari nell'angolo in basso a sinistra. Come anticipato, la questione riguarderebbe l'app YouTube per dispositivi mobili. In ogni caso, questi banner sono legati ad app o siti web di terze parti e rimangono visibili anche dopo che l'utente tocca ripetutamente "Ignora" nel menu a tre puntini. Per chi non lo sapesse, non è presente una X che permetta di chiudere intuitivamente il banner, quindi è necessario toccare i tre puntini.

Il banner è in basso a sinistra (Fonte: Reddit)

Non è ancora chiaro se si tratti di un bug o di un test da parte della piattaforma. Secondo quanto segnalato, l'annuncio dovrebbe sparire da solo dopo 30 secondi e non riguarderebbe gli utenti YouTube Premium. Che sia un ulteriore tentativo di spingere gli utenti verso la formula a pagamento? Per ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Intanto, se voi avete riscontrato problematiche simili, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Noi per ora non abbiamo notato particolari anomalie.