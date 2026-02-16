Continua la guerra di YouTube agli ad-blocker: commenti limitati e descrizioni dei video oscurati

Dopo aver precedentemente limitato alcuni contenuti, YouTube sta introducendo nuove restrizioni anti-adblock volte a far passare gli utenti a YouTube Premium. Stavolta sono state registrate diverse segnalazioni relative al blocco dei commenti. Inoltre, nemmeno la descrizione dei video è visibile , segno che la piattaforma sta cercando di limitare al massimo l'esperienza degli utenti che usano un ad‑blocker.

Nuove limitazioni

Come vi abbiamo anticipato, il subreddit di YouTube è stato recentemente invaso da nuove segnalazioni. Per alcuni utenti, infatti, non è possibile aggiungere commenti o visualizzarli, dato che appare la dicitura "I commenti sono disattivati".

"I commenti sono disattivati"

Lo stesso problema riguarda le descrizioni dei video che, pur essendo presenti, YouTube sembrerebbe aver "bloccato" per alcuni utenti.

Le descrizioni

Disattivando gli ad-blocker, i commenti e le descrizioni diventano visibili, confermando quindi le intenzioni di YouTube. Secondo quanto riportato, il problema potrebbe interessare anche gli utenti YouTube Premium che utilizzano ad-blocker, nonché browser con blocchi integrati per annunci e tracker, come Brave. Non è una novità che la piattaforma voglia limitare quanto più possibile questi strumenti. Proprio di recente diverse persone hanno iniziato ad imbattersi nel messaggio "Questo contenuto non è disponibile, riprova più tardi". Anche in questo caso, l'errore compare solo con gli ad-blocker attivi e coinvolgono diversi browser, tra cui Chrome e Firefox.

La soluzione è quindi chiara: disattivare lo strumento o passare a un abbonamento Premium. Si tratta di blocchi mascherati da errori generici per convincere gli utenti a non usare più estensioni che bloccano le pubblicità. Altre soluzioni temporanee potrebbero smettere di funzionare, come aggiornare continuamente la pagina o cliccare su "Scopri di più" e poi tornare indietro.