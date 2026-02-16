Final Fantasy 7 Remake 3 non avrà una grafica peggiore solo perché sarà multipiattaforma

Final Fantasy 7 Remake 3 avrà una grande differenza rispetto ai precedenti capitoli: sarà multipiattaforma sin dal lancio. Ovviamente è una buona cosa, perché più giocatori avranno modo di divertirsi con la fase finale delle avventure di Cloud & Co.

Alcuni fan, però, hanno un timore: non è che questo causerà un peggiornamento della grafica, visto che dovrà arrivare su tante piattaforme diverse comprese alcune più deboli di PS5? Square Enix ha risposto.