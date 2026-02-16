Final Fantasy 7 Remake 3 non avrà una grafica peggiore solo perché sarà multipiattaforma

Final Fantasy 7 Remake 3 avrà una grande differenza rispetto ai precedenti capitoli: sarà multipiattaforma sin dal lancio. Ovviamente è una buona cosa, perché più giocatori avranno modo di divertirsi con la fase finale delle avventure di Cloud & Co.
Alcuni fan, però, hanno un timore: non è che questo causerà un peggiornamento della grafica, visto che dovrà arrivare su tante piattaforme diverse comprese alcune più deboli di PS5? Square Enix ha risposto.
Il commento alla grafica di Final Fantasy 7 Remake 3
Parlando con Automaton, il director Naoki Hamaguchi ha rassicurato i fan dicendo che la qualità grafica dell'ultimo capitolo della saga remake di Final Fantasy 7 non peggiorerà.
"Sia le versioni per Nintendo Switch 2 che per Xbox sono state accolte incredibilmente bene e hanno generato molto fermento online", ha dichiarato Hamaguchi. "Quell'attenzione mi ha anche fatto capire quante persone siano preoccupate per questo problema. Tuttavia, la nostra decisione di rendere multipiattaforma la serie FF7 Remake non abbasserà in alcun modo la qualità del terzo capitolo. La nostra struttura di sviluppo semplicemente non funziona così, prima di tutto. Suppongo che dovrò continuare a dirlo (ride)."
"Sebbene il gaming su PC si stia gradualmente espandendo in Giappone, la crescita all'estero è stata ancora più rapida", ha spiegato Hamaguchi. "Il mercato si è ampliato enormemente sia su console che su PC. La serie FF7 Remake ha venduto molto bene su piattaforme come Steam e l'Epic Games Store, quindi sviluppiamo gli asset pensando all'ampio mercato PC."
"In effetti, i nostri asset 3D sono creati al massimo livello di qualità basandosi sul PC come fondamenta. Quando FFVII Rebirth è stato pubblicato, si è parlato di come la versione PC sembrasse migliore di quella PS5, e la nostra filosofia non cambierà per il terzo capitolo. Come nostro principio fondamentale, non progettiamo gli asset per soddisfare il livello base più basso. Invece, li creiamo prima di tutto per gli ambienti di fascia alta."
