I “trucchi” delle versioni Switch 2 e Xbox di Final Fantasy 7 Rebirth arriveranno anche su PS5 e PC

Queste opzioni, svelate pochi giorni fa per le versioni Nintendo e Microsoft , riprendono quelle già viste nel capitolo precedente. Si tratta di una serie di "trucchi" attivabili in qualsiasi momento, pensati per agevolare l'avanzamento: HP e MP infiniti, esperienza e punti abilità moltiplicati, danni massimizzati e altri vantaggi utili per chi vuole concentrarsi sulla storia o sperimentare liberamente.

Square Enix ha confermato che anche i giocatori PS5 e PC di Final Fantasy 7 Rebirth potranno accedere alla "Progressione facilitata" inclusa al lancio delle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, in arrivo il prossimo 3 giugno.

La progressione facilitata è in arrivo anche su PC e PS5

A pochi giorni di distanza dalla conferma da parte del game director Noaki Hamaguchi, ora il profilo X ufficiale della serie ha pubblicato un post, dove ha svelato che queste opzioni verranno introdotte su PS5 e PC tramite un aggiornamento, per quanto al momento non è stata indicata una data precisa e non è chiaro se arriveranno già nelle prossime settimane o solo dopo la pubblicazione delle versioni Xbox e Nintendo Switch 2.

Non si tratta dell'unica novità per i giocatori PC e PS5. Infatti, da ieri Final Fantasy 7 Rebirth ha subito un taglio di prezzo permanente per allinearsi alle nuove versioni in arrivo a giugno. Il prezzo ora è sceso di 20 euro su queste piattaforme e il gioco in versione standard ora costa solo 59,99 euro su PS5 anziché 79,99 euro e 49,99 euro su PC invece di 69,99 euro.