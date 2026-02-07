Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 e PC riceverà un taglio di prezzo permanente tra pochi giorni

Square Enix ha annunciato che le versioni PS5 e PC (Steam, Epic Games Store) di Final Fantasy 7 Rebirth tra pochi giorni riceveranno un sostanziale taglio di prezzo permanente .

Nuovi prezzi in linea con le versioni Switch 2 e Xbox

Ecco il nuovo listino prezzi che entrerà in vigore dal 9 febbraio:

Standard Edition - 59,99€ (PS5) / 49,99€ (PC)

Digital Deluxe Edition - 79,99€ (PS5) / 69,99€ (PC)

Digital Deluxe Edition Upgrade - 20,00€ (PS5 & PC)

Digital Twin Pack - 89,99€ (PS5) / 79,99€ (PC)

Digital Twin Pack Deluxe Edition - 109,99€ (PS5) / 99,99€ (PC)

La novità arriva dopo l'annuncio della data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Con questa modifica, il prezzo delle copie PS5 e PC verrà allineato a quello delle nuove versioni in arrivo, ovvero di 59,99 euro per la Standard Edition. Ricordiamo inoltre che sia sull'eShop e che su Xbox Store sarà possibile pre-acquistare il gioco a 47,99 euro con uno sconto del 20% fino al lancio.