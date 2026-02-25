0

L'attore di Marvel's Wolverine svela di averci lavorato quasi "per tutta la vita di suo figlio"

Tra circa sette mesi avremo modo di mettere le mani su Marvel's Wolverine, il nuovo gioco d'azione di Insomniac Games. Ora, l'attore protagonista ha svelato per quanto tempo ci ha lavorato.

Gli artigli di Wolverine in Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine sarà disponibile dal 15 settembre 2026, ovvero cinque anni dopo il suo annuncio, avvenuto nel settembre 2021. Ovviamente lo sviluppo è iniziato prima di allora, probabilmente almeno un paio di anni prima considerando la pre-produzione.

Ora, l'attore Liam James McIntyre - che dà la voce a James "Logan" Howlett - ha condiviso un messaggio, svelando per quanto tempo ha lavorato sul videogioco.

Le parole dell'attore di Logan in Marvel’s Wolverine

McIntyre ha scritto, come potete vedere nel tweet qui sotto: "Lavoro a questo progetto quasi sin da quando mio figlio è nato. Ho atteso questo giorno per molto tempo... ora non manca troppo!".

Il problema è che McIntyre ha due figli. Basandoci su vecchi post su Twitter, il più piccolo è nato nel 2023 e considerando che gli attori non vengono coinvolti su un videogioco nelle primissime fasi, è credibile che faccia riferimento a lui.

Marvel's Wolverine ha una data di uscita ufficiale, la nuova esclusiva PS5 arriverà prima del previsto Marvel's Wolverine ha una data di uscita ufficiale, la nuova esclusiva PS5 arriverà prima del previsto

McIntyre avrebbe quindi lavorato su Marvel's Wolverine per circa 2-3 anni. Non poco, per un doppiatore. Certamente però è stato solo una parte dello sviluppo totale, che come già detto sarà probabilmente iniziato prima del 2020. Ovviamente il grosso del team ha iniziato a occuparsi di Marvel's Wolverine unicamente dopo aver completato i lavori su Marvel's Spider-Man 2.

Segnaliamo infine che una battuta legata a Marvel's Wolverine sembra fare riferimento a Daredevil.

