Marvel's Wolverine quando esce? Il PlayStation Store latinoamericano suggerisce una nuova finestra di lancio

Finora Insomniac Games e Sony hanno confermato l'autunno 2026 come periodo d'uscita (quindi tra fine settembre e fine dicembre), dato riportato in modo uniforme su tutti gli Store regionali. L'unica eccezione è proprio quello latinoamericano, dove la descrizione parla invece di un debutto nel "terzo trimestre" dell'anno, quindi tra luglio e settembre .

Ora abbiamo una finestra di lancio più precisa?

"Sviluppato in collaborazione con Marvel Games e Sony Interactive Entertainment, Marvel's Wolverine arriverà su console PlayStation 5 nel terzo trimestre del 2026" recita il PlayStation Store latinoamericano.

La descrizione di Marvel's Wolverine sul PlayStation Store latino americano

La descrizione è identica a quella degli altri paesi, fatta eccezione per il periodo d'uscita, motivo per cui non si può escludere che si tratti semplicemente di un errore di localizzazione o traduzione.

Se però non fosse un refuso, si aprono due scenari: il primo è che l'uscita sia stata anticipata di qualche settimana o mese rispetto a quella precedente. Il secondo è che entrambe le indicazioni siano corrette e sovrapponibili, suggerendo un debutto nella seconda metà di settembre, a ridosso dell'inizio dell'autunno.

Una scelta che, incidentalmente, eviterebbe anche il confronto con GTA 6. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali, che magari potrebbero arrivare tra pochissimi giorni: si vocifera di un nuovo State of Play questa settimana.