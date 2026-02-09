The Mandalorian and Grogu si è mostrato in un nuovo trailer innevato per il Super Bowl

Com'era facile aspettarsi, Disney ha sfruttato la visibilità offerta dal Super Bowl per mostrare il nuovo trailer di The Mandalorian and Grogu, il film su Star Wars in arrivo quest'anno, con data di uscita fissata per il 20 maggio.
Non si tratta propriamente di un trailer esteso, quanto piuttosto di un vero e proprio spot pubblicitario piuttosto breve, in linea con gli spazi tipici offerti durante il popolare evento sportivo americano, ma che rappresenta comunque un'altra presentazione ufficiale del nuovo film su The Mandalorian in arrivo.
Il breve video è stato realizzato appositamente dal regista Jon Favreau, offrendo così una sorta di breve cortometraggio di presentazione con scene che non riprendono necessariamente quelle presenti nel film, ma ci inseriscono comunque nella giusta atmosfera.
Una specie di pubblicità
Nel video, visibile qui sotto, sentiamo la voce di Sam Elliott a fare da narratore, ricordando una sorta di pubblicità di un prodotto specifico ma, in questo caso, incentrata su Din Djarin e Grogu che viaggiano in una carrozza trainata da Tauntaun su un pianeta innevato.
The Mandalorian and Grogu rappresenta il grande ritorno al cinema della saga Star Wars, a sette anni di distanza da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del 2019, dunque l'aspettativa è grande, sia da parte di Disney che del pubblico.
Si tratta anche del primo film di Star War, da anni a questa parte, ad uscire sotto la nuova direzione di LucasFilm, considerando che Kathleen Kennedy ha lasciato il ruolo di guida della compagnia, sostituita da Dave Filoni e Lynwen Brennan.