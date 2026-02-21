Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito Parte 2, Ufotable aggiorna sul periodo di uscita

Tuttavia, il progetto non è concluso: per mettere in scena completamente il finale della serie sono necessarie infatti altre due parti , ma si tratta di attendere periodo alquanto lunghi.

2027 o oltre?

Nel video di presentazione visibile qui sotto, lo studio Ufotable ha piazzato Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito Parte 2 tra i progetti pianificati per oltre il 2026, dunque per vederlo ci sarà da attendere almeno fino al 2027, e forse oltre.

D'altra parte, questo rientra in quanto era stato riferito in precedenza dai produttori, quando avevano svelato i periodi di uscita della parte 2 e 3 rispettivamente per il 2027 e il 2029, facendo subito presagire un'attesa lunga per completare la storia.

In seguito al grande successo riscontrato, la prima parte di Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito tornerà al cinema questa primavera in alcuni paesi, dando un'altra occasione di poter vedere il film sul grande schermo, ma non ci sono ancora notizie per quanto riguarda l'Italia.