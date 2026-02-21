NieR: Automata potrebbe avere un seguito, come indicato con un indizio da Square Enix

Sullo schermo, per breve tempo, è infatti comparso il messaggio "NieR: Automata continuerà ", facendo capire che qualche piano per un seguito o comunque un nuovo titolo nella serie è attualmente in corso presso Square Enix.

Si è tenuto in questi giorni un evento in livestream speciale per festeggiare il nono anniversario del gioco, dal quale abbiamo avuto un aggiornamento sulle vendite maturate in tutto questo tempo, che ora ammontano a 10 milioni di copie , ma forse la cosa più interessante è comparsa per un attimo durante la trasmissione.

Una piccola scritta

Ovviamente non si tratta di un'informazione precisa e non è abbastanza per parlare di un annuncio vero e proprio, ma è evidente che Square Enix abbia intenzione di far continuare la serie dando un seguito specificamente al capitolo Automata.

La scritta durante il livestream del nono anniversario

Il franchise è infatti composito e si sviluppa su diverse storie, ma nello specifico sembra ci sia un futuro per il mondo creato da Yoko Taro e PlatinumGames, che d'altra parte ha raggiunto un notevole successo.

Già in precedenza, il produttore di NieR aveva detto di aspettarsi qualcosa il prossimo anno, ma non troppo, cosa che potrebbe essere presa come un altro indizio nella direzione di un nuovo capitolo.