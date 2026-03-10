L'autore di NieR: Automata è contento se copiano i suoi giochi, Square Enix invece...

Yoko Taro è famoso in quanto creatore di NieR: Automata , un'opera che ha ispirato tanti sviluppatori nella creazione di nuovi titoli d'azione. Alcuni, però, hanno praticamente copiato le avventure dell'androide 2B.

Le parole del creatore di NieR: Automata

Yoko ha parlato con Automaton e quando gli è stato chiesto come si sente riguardo agli sviluppatori che prendono ispirazione dai suoi giochi, ha scritto: "Personalmente, sono felice quando le persone dicono di essere state influenzate da NieR: Automata", afferma Yoko. "Molte persone sembrano riluttanti a dirlo, forse perché sono preoccupate per questioni legate ai diritti".

Continua, approfondendo il fatto che altri sviluppatori potrebbero essere preoccupati per le accuse di plagio: "A volte vedo giochi che sembrano molto simili, o sento altri dire: 'Questo è fondamentalmente il sistema d'azione di Automata!'. Ma i creatori stessi non dicono nulla. Forse hanno paura che la gente li accusi di aver copiato, non ne sono sicuro".

"Personalmente lo vedo come una forma di rispetto o un omaggio. Ecco perché preferirei davvero che le persone dicessero di esserne state influenzate, o addirittura dicessero apertamente di averlo copiato", ammette. Tuttavia, non è così sicuro che Square Enix sarebbe d'accordo con lui. "Anche se non so cosa ne penserebbe Square Enix", dice Yoko ridendo.

Ricordiamo infine che NieR: Automata celebra i 10 milioni di copie vendute con un trailer speciale.