Annunciato un evento live per il nono anniversario di NieR: Automata

Square Enix ha annunciato che terrà una diretta streaming per celebrare il 9° anniversario di NieR: Automata venerdì 20 febbraio 2026, alle 11:00 (ora italiana). Lo streaming sarà disponibile in giapponese a livello globale tramite YouTube, oltre che sulla piattaforma NicoNico, accessibile esclusivamente in Giappone.

Evento celebrativo o ci sarà altro?

Successivamente, Square Enix organizzerà una sessione di after-talk disponibile esclusivamente per gli abbonati Niconico Premium. L'azienda ha inoltre specificato che non ci saranno nuovi annunci di rilievo relativi alla serie durante nessuna delle due trasmissioni. Quindi tenete bassissime le aspettative.

L'immagine dell'annuncio

Niconico sta inoltre organizzando una lotteria pubblica che offrirà ai residenti giapponesi la possibilità di assistere fisicamente al talk show a Tokyo. Dopo la chiusura delle candidature, prevista per il 18 gennaio 2026, i vincitori verranno informati il 31 gennaio 2026. Questi dovranno poi acquistare un biglietto dal costo di 999 yen (circa 6 euro) entro il 7 febbraio 2026 per confermare la propria partecipazione.

Il 9° anniversario di NieR: Automata cadrà ufficialmente il 23 febbraio 2026. Square Enix ha pubblicato il gioco per la prima volta su PlayStation 4 in Giappone il 23 febbraio 2017. Successivamente reso disponibile anche per PC, Xbox One e Nintendo Switch. È inoltre giocabile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2 tramite retrocompatibilità.