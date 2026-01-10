Leggende Pokémon: Z-A riconquista la vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop per Nintendo Switch 1 in formato digitale. Leggende Pokémon: Z-A ha riconquistato il vertice della classifica, seguito dai sempreverdi Super Smash Bros. Ultimate e Animal Crossing: New Horizons.
L'ultimo capitolo della serie Game Freak aveva dovuto cedere la vetta ad altre esclusive realizzate dai team di Nintendo che si sono rivelati parecchio gettonati durante il periodo natalizio. Tra questi Super Mario Party Jamboree che, ora che sono finite le feste, è scivolato dalla prima alla quinta posizione, subito dietro all'inossidabile Mario Kart 8 Deluxe. Discorso simile per Nintendo Switch Sports che passa dalla terza alla nona posizione nell'arco di una settimana.
Nessuna novità, in attesa che il mercato torni ai ritmi regolari
Considerando che il mercato è ancora praticamente fermo, non si segnalano novità in classifica, con i soliti nomi a farla da padrone. Nella top 10 troviamo praticamente tutte esclusive, come New Super Mario Bros. U Deluxe e il bundle con i due Super Mario Galaxy, ad eccezione del solo Minecraft, al sesto posto.
Di seguito la classifica generale dell'eShop di Switch 1:
- Leggende Pokémon Z-A
- Super Smash Bros. Ultimate
- Animal Crossing: New Horizons
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Bros. Wonder
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Disney Dreamlight Valley
- Hogwarts Legacy Deluxe Edition
- Zelda: Breath of the Wild
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Leggende Pokémon Arceus
- Super Mario Odyssey
- It Takes Two
- Stardew Valley
- Mario Party Superstars
Di seguito invece la top 20 dei giochi venduti solo in formato digitale:
- Disney Dreamlight Valley
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Wobbly Life
- Hollow Knight
- Super Mario Galaxy
- Tiny Bookshop
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
- Winter Burrow
- Five Nights at Freddy's: Security Breach
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Fairy Tail: Dungeons
- Divinity: Original Sin 2
- Deltarune
- Castle Crashers Remastered
- Cast n Chill
- Marvel Cosmic Invasion
- Absolum