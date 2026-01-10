Leggende Pokémon: Z-A riconquista la vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop per Nintendo Switch 1 in formato digitale. Leggende Pokémon: Z-A ha riconquistato il vertice della classifica, seguito dai sempreverdi Super Smash Bros. Ultimate e Animal Crossing: New Horizons.

L'ultimo capitolo della serie Game Freak aveva dovuto cedere la vetta ad altre esclusive realizzate dai team di Nintendo che si sono rivelati parecchio gettonati durante il periodo natalizio. Tra questi Super Mario Party Jamboree che, ora che sono finite le feste, è scivolato dalla prima alla quinta posizione, subito dietro all'inossidabile Mario Kart 8 Deluxe. Discorso simile per Nintendo Switch Sports che passa dalla terza alla nona posizione nell'arco di una settimana.