Leggende Pokémon: Z-A riconquista la vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Leggende Pokémon: Z-A torna a dominare la classifica dei giochi più venduti dell'eShop per Nintendo Switch, dopo aver ceduto il passo a Super Mario Party Jamboree e Nintendo Switch Sports durante il Natale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/01/2026
Mega Charizard Y in Leggende Pokémon Z-A
Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop per Nintendo Switch 1 in formato digitale. Leggende Pokémon: Z-A ha riconquistato il vertice della classifica, seguito dai sempreverdi Super Smash Bros. Ultimate e Animal Crossing: New Horizons.

L'ultimo capitolo della serie Game Freak aveva dovuto cedere la vetta ad altre esclusive realizzate dai team di Nintendo che si sono rivelati parecchio gettonati durante il periodo natalizio. Tra questi Super Mario Party Jamboree che, ora che sono finite le feste, è scivolato dalla prima alla quinta posizione, subito dietro all'inossidabile Mario Kart 8 Deluxe. Discorso simile per Nintendo Switch Sports che passa dalla terza alla nona posizione nell'arco di una settimana.

Nessuna novità, in attesa che il mercato torni ai ritmi regolari

Considerando che il mercato è ancora praticamente fermo, non si segnalano novità in classifica, con i soliti nomi a farla da padrone. Nella top 10 troviamo praticamente tutte esclusive, come New Super Mario Bros. U Deluxe e il bundle con i due Super Mario Galaxy, ad eccezione del solo Minecraft, al sesto posto.

Di seguito la classifica generale dell'eShop di Switch 1:

  1. Leggende Pokémon Z-A
  2. Super Smash Bros. Ultimate
  3. Animal Crossing: New Horizons
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Minecraft
  7. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  8. Nintendo Switch Sports
  9. Super Mario Bros. Wonder
  10. New Super Mario Bros. U Deluxe
  11. Disney Dreamlight Valley
  12. Hogwarts Legacy Deluxe Edition
  13. Zelda: Breath of the Wild
  14. Zelda: Tears of the Kingdom
  15. Leggende Pokémon Arceus
  16. Super Mario Odyssey
  17. It Takes Two
  18. Stardew Valley
  19. Mario Party Superstars
  20. New Super Mario Bros. U Deluxe

Di seguito invece la top 20 dei giochi venduti solo in formato digitale:

  1. Disney Dreamlight Valley
  2. Stardew Valley
  3. Super Mario Galaxy 2
  4. Hades 2
  5. Hollow Knight: Silksong
  6. Wobbly Life
  7. Hollow Knight
  8. Super Mario Galaxy
  9. Tiny Bookshop
  10. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
  11. Winter Burrow
  12. Five Nights at Freddy's: Security Breach
  13. Tomb Raider: Definitive Edition
  14. Fairy Tail: Dungeons
  15. Divinity: Original Sin 2
  16. Deltarune
  17. Castle Crashers Remastered
  18. Cast n Chill
  19. Marvel Cosmic Invasion
  20. Absolum
