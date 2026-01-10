R-Type Tactics I • II Cosmos è l'ultima spiaggia per Granzella, che non può pagare gli stipendi

Il CEO dello studio di sviluppo giapponese Granzella , Takeshi Nagura, ha dichiarato in un comunicato stampa ufficiale che la compagnia, attualmente al lavoro su R-Type Tactics I • II Cosmos , non può permettersi di pagare gli stipendi dei dipendenti a causa dei pessimi risultati registrati tra il 2023 e il 2025. L'obiettivo è quello di risolvere la situazione entro la primavera del 2026, puntando tutto sul lancio proprio di R-Type Tactics I • II Cosmos, che uscirà il 12 marzo.

Una situazione preoccupante

La situazione ha avuto grosse ripercussioni su Granzella, con alcuni dipendenti che hanno lasciato la compagnia per fare altro, in attesa di essere pagati del dovuto. Nagura ha promesso di risolvere definitivamente la questione entro la primavera, ma immaginiamo che il mantenimento della promessa sia legato al successo o meno di R-Type Tactics I • II Cosmos, che uscirà anche su Nintendo Switch 2.

La pubblicazione di questo comunicato stampa ha fatto seguito a un'importante notizia emersa il giorno precedente. L'Ufficio per gli Standard del Lavoro di Kanazawa ha fatto causa a Granzella, Gyakuten Games e [R]studio, dopo aver ricevuto segnalazioni secondo cui 46 dipendenti non avrebbero percepito nove mesi di stipendio tra il 2023 e il 2024, per un totale superiore a 18 milioni di yen (oltre 100.000 euro).

In precedenza, nell'ottobre 2022, Granzella aveva annunciato due nuove uscite per la serie R-Type. L'azienda è riuscita a pubblicare come previsto nel marzo 2023 lo sparatutto R-Type Final 3 Evolved per PlayStation 5. Tuttavia, R-Type Tactics I-II Cosmos ha subito un lungo rinvio rispetto alla finestra di lancio originale prevista per l'estate 2023. Inoltre, l'atteso aggiornamento di R-Type Final 2 alla versione 3 sulle altre piattaforme, non è mai arrivato.