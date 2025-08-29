R-Type Tactics I • II Cosmos si mostra in un nuovo trailer, l'annuncio della data di uscita è in arrivo

Si tratta di una raccolta dei due R-Type Tactics usciti in origine su PSP ma completamente rielaborati, con grafica rinnovata e molti nuovi contenuti, oltre a revisioni varie applicate al gameplay e alle caratteristiche dei giochi.

Dopo tanti posticipi, finalmente in arrivo?

Il titolo ha subito numerosi posticipi finora, ma una nuova data di uscita, e forse quella definitiva, verrà annunciata verso la fine di settembre, dunque probabilmente in occasione del Tokyo Game Show 2025, considerando che l'evento si svolge dal 25 al 28 settembre.

La raccolta in questione era stata annunciata nel 2023 e prevista per lo stesso anno, ricevendo però un primo rinvio al 2024. In seguito è stato nuovamente rinviato e non ha al momento una data precisa, ma a questo punto non dovrebbe essere lontana.

Sappiamo però che è in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con "prezzi, data d'uscita e altri dettagli" che verranno dunque comunicati nelle prossime settimane, mentre intanto possiamo vedere il nuovo trailer di presentazione riportato qui sopra.

Nonostante la stranezza dell'idea originale, che riprendeva un vero e proprio classico storico dello sparatutto a scorrimento e lo trasformava in un RPG strategico, entrambi i titoli sono stati molto apprezzati e diventati delle specie di cult su PSP, dunque sono in molti ad attendere questo rilancio.