Hawlucha contro Machamp nel nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A

Il nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A mostra Hawlucha contro Machamp in uno spettacolare incontro di wrestling che aggiunge un pizzico di background narrativo alla megaevoluzione del personaggio.

Vediamo infatti Hawlucha pronto sul ring, che saluta il pubblico impettito, e la successiva entrata di Machamp, che non promette nulla di buono. In realtà sulle prime lo scontro è equilibrato e Hawlucha riesce a far valere la sua rapidità e la sua agilità, ma poi la potenza di Machamp si fa sentire.

Messo a tappeto, il Pokémon ispirato alla luchalibre sta per soccombere, ma all'ultimo istante ricorda i tanti sacrifici compiuti insieme alla sua Allenatrice per prepararsi alla battaglia, e così reagisce schivando il colpo fatale per poi effettuare la sua spettacolare Megaevoluzione.

A questo punto le sorti dell'incontro si ribaltano: MegaHawlucha colpisce Machamp con alcune mosse devastanti e lo mette fuori combattimento, celebrando alla fine la vittoria insieme alla sua Allenatrice.