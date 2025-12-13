Leggende Pokémon: Z-A supera Metroid Prime 4 e riconquista la vetta della classifica dell'eShop di Switch

Come ogni fine settimana sono state stilate le classifiche dell'eShop dei giochi Nintendo Switch 1 più venduti in formato digitale.
Dopo due settimane al primo posto, Metroid Prime 4: Beyond deve cedere la vetta a Leggende Pokémon: Z-A, quest'ultimo probabilmente spinto anche dal lancio dell'espansione Megadimensione di pochi giorni fa.
Terminator 2D debutta in top 10
Proseguendo troviamo Super Mario Party Jamboree in terza posizione, con il resto delle prime dieci posizioni occupate per la maggior parte da altri giochi first party di Nintendo. Le eccezioni sono il sempreverde Minecraft all'ottavo posto e Terminator 2D al nono posto, unica new entry della classifica di questa settimana. Marvel Cosmic Invasion invece è sceso al dodicesimo posto, ma rimane in vetta nella classifica dedicata ai titoli distribuiti solo in formato digitale, seguito da Hades 2 e Stardew Valley.
Qui sotto trovate la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch 1:
- Leggende Pokémon: Z-A
- Metroid Prime 4: Beyond
- Super Mario Party Jamboree
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Minecraft
- Terminator 2D
- Hogwarts Legacy
- Nintendo Switch Sports
- Marvel Cosmic Invasion
- Super Mario Bros. Wonder
- Hades 2
- Zelda: Tears of the Kingdom
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Zelda: Breath of the Wild
- Batman: Arkham Knight
- Stardew Valley
- Leggende Pokémon Arceus
Mentre di seguito la classifica dedicati ai giochi venduti solo in formato digitale su Switch 1:
- Marvel Cosmic Invasion
- Hades 2
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy 2
- Hollow Knight: Silksong
- Disney Dreamlight Valley
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight
- Super Mario Galaxy
- The Oregon Trail
- Winter Burrow
- Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered
- SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off
- Absolum
- Tomb Raider 1-3 Remastered
- Deltarune
- The Jackbox Party Pack 3
- Sun Haven
- Five Nights at Freddy's: Security Breach
- Ultimate Sheep Raccoon