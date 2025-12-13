2

Leggende Pokémon: Z-A supera Metroid Prime 4 e riconquista la vetta della classifica dell'eShop di Switch

Leggende Pokémon: Z-A con il lancio dell'espansione Megadimensione torna in vetta alla classifica dell'eShop per Nintendo Switch 1.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/12/2025
Mega Charizard Y in Leggende Pokémon Z-A
Come ogni fine settimana sono state stilate le classifiche dell'eShop dei giochi Nintendo Switch 1 più venduti in formato digitale.

Dopo due settimane al primo posto, Metroid Prime 4: Beyond deve cedere la vetta a Leggende Pokémon: Z-A, quest'ultimo probabilmente spinto anche dal lancio dell'espansione Megadimensione di pochi giorni fa.

Terminator 2D debutta in top 10

Proseguendo troviamo Super Mario Party Jamboree in terza posizione, con il resto delle prime dieci posizioni occupate per la maggior parte da altri giochi first party di Nintendo. Le eccezioni sono il sempreverde Minecraft all'ottavo posto e Terminator 2D al nono posto, unica new entry della classifica di questa settimana. Marvel Cosmic Invasion invece è sceso al dodicesimo posto, ma rimane in vetta nella classifica dedicata ai titoli distribuiti solo in formato digitale, seguito da Hades 2 e Stardew Valley.

Qui sotto trovate la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch 1:

  1. Leggende Pokémon: Z-A
  2. Metroid Prime 4: Beyond
  3. Super Mario Party Jamboree
  4. Super Smash Bros. Ultimate
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Animal Crossing: New Horizons
  7. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  8. Minecraft
  9. Terminator 2D
  10. Hogwarts Legacy
  11. Nintendo Switch Sports
  12. Marvel Cosmic Invasion
  13. Super Mario Bros. Wonder
  14. Hades 2
  15. Zelda: Tears of the Kingdom
  16. New Super Mario Bros. U Deluxe
  17. Zelda: Breath of the Wild
  18. Batman: Arkham Knight
  19. Stardew Valley
  20. Leggende Pokémon Arceus

Mentre di seguito la classifica dedicati ai giochi venduti solo in formato digitale su Switch 1:

  1. Marvel Cosmic Invasion
  2. Hades 2
  3. Stardew Valley
  4. Super Mario Galaxy 2
  5. Hollow Knight: Silksong
  6. Disney Dreamlight Valley
  7. Tiny Bookshop
  8. Hollow Knight
  9. Super Mario Galaxy
  10. The Oregon Trail
  11. Winter Burrow
  12. Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered
  13. SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off
  14. Absolum
  15. Tomb Raider 1-3 Remastered
  16. Deltarune
  17. The Jackbox Party Pack 3
  18. Sun Haven
  19. Five Nights at Freddy's: Security Breach
  20. Ultimate Sheep Raccoon
