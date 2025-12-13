Leggende Pokémon: Z-A supera Metroid Prime 4 e riconquista la vetta della classifica dell'eShop di Switch

Terminator 2D debutta in top 10

Proseguendo troviamo Super Mario Party Jamboree in terza posizione, con il resto delle prime dieci posizioni occupate per la maggior parte da altri giochi first party di Nintendo. Le eccezioni sono il sempreverde Minecraft all'ottavo posto e Terminator 2D al nono posto, unica new entry della classifica di questa settimana. Marvel Cosmic Invasion invece è sceso al dodicesimo posto, ma rimane in vetta nella classifica dedicata ai titoli distribuiti solo in formato digitale, seguito da Hades 2 e Stardew Valley.

Qui sotto trovate la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch 1:

Leggende Pokémon: Z-A Metroid Prime 4: Beyond Super Mario Party Jamboree Super Smash Bros. Ultimate Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Minecraft Terminator 2D Hogwarts Legacy Nintendo Switch Sports Marvel Cosmic Invasion Super Mario Bros. Wonder Hades 2 Zelda: Tears of the Kingdom New Super Mario Bros. U Deluxe Zelda: Breath of the Wild Batman: Arkham Knight Stardew Valley Leggende Pokémon Arceus

Mentre di seguito la classifica dedicati ai giochi venduti solo in formato digitale su Switch 1: