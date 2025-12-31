Rispetto ai contenuti pubblicati nel corso dell'anno che sta per concludersi, dunque, i prossimi dodici mesi potrebbero vedere la piattaforma PS Plus diventare molto più interessante e proporre titoli solo di recente pubblicazione .

PlayStation Plus dal prossimo anno offrirà meno giochi PS4 per i tier Essential, Extra e Premium

Il primo dei giochi PlayStation Plus di gennaio è stato rivelato dal noto leaker billbil-kun, che fondamentalmente non sbaglia mai: si tratta di Need for Speed Unbound , l'ultimo episodio della serie prodotta da Electronic Arts.

Fra corse e street art

Se avete letto la nostra recensione di Need for Speed Unbound, saprete che ci troviamo di fronte a un episodio diverso dal solito, che unisce la tradizionale grafica realistica per le vetture e gli scenari a personaggi realizzati in cel shading, fumettosi e colorati.

Un altro elemento in cel shading è quello rappresentato dalla street art, che nel gioco assume la forma di graffiti pensati per "decorare" le auto e donare loro degli originali effetti speciali nel corso delle gare, che si basano sull'ormai collaudata struttura open world della serie.