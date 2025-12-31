Il primo dei giochi PlayStation Plus di gennaio è stato rivelato dal noto leaker billbil-kun, che fondamentalmente non sbaglia mai: si tratta di Need for Speed Unbound, l'ultimo episodio della serie prodotta da Electronic Arts.
Pubblicato nel 2022, Need for Speed Unbound potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dal 6 gennaio da tutti gli abbonati a PS Plus a partire dal livello Essential, mentre per scoprire gli altri titoli della line-up dovremo attendere l'annuncio ufficiale.
L'arrivo del racer sviluppato da Criterion segna peraltro un cambio di passo per PlayStation Plus, che come sappiamo nel 2026 vedrà l'inclusione di giochi per PS4 solo occasionalmente, concentrandosi dunque sulla libreria di PS5.
Rispetto ai contenuti pubblicati nel corso dell'anno che sta per concludersi, dunque, i prossimi dodici mesi potrebbero vedere la piattaforma PS Plus diventare molto più interessante e proporre titoli solo di recente pubblicazione.
Fra corse e street art
Se avete letto la nostra recensione di Need for Speed Unbound, saprete che ci troviamo di fronte a un episodio diverso dal solito, che unisce la tradizionale grafica realistica per le vetture e gli scenari a personaggi realizzati in cel shading, fumettosi e colorati.
Un altro elemento in cel shading è quello rappresentato dalla street art, che nel gioco assume la forma di graffiti pensati per "decorare" le auto e donare loro degli originali effetti speciali nel corso delle gare, che si basano sull'ormai collaudata struttura open world della serie.