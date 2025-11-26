PlayStation Plus dal prossimo anno offrirà meno giochi PS4 per i tier Essential, Extra e Premium

Nell'annuncio ufficiale dei giochi di dicembre non è stato fatto cenno alla questione, ma la decisione era già stata comunicata all'inizio del 2025 : da gennaio i titoli PS4 compariranno solo "saltuariamente" nei tier Essential, Extra e Premium , che punteranno soprattutto su produzioni per PS5.

Se da una parte il catalogo dei giochi mensili del PlayStation Plus si è rivelato piuttosto ricco per il mese di dicembre, va ricordato che sarà anche l'ultimo mese in cui i titoli PS4 avranno un ruolo centrale nell'offerta. A partire dal prossimo anno , infatti, Sony ridurrà il numero di giochi per la console di vecchia generazione inclusi nel servizio.

Dal prossimo il focus del servizio si sposta tutto su PS5

Per la precisione, il comunicato di Sony recitava: "A partire da gennaio 2026, con il passaggio a PS5, i giochi per PS4 non saranno più un vantaggio chiave e verranno offerti saltuariamente nei giochi mensili e nel Catalogo giochi PlayStation Plus. Dopo questa data, potremmo ancora offrire titoli giocabili su entrambe le console PS4 e PS5."

PS5 e PS4

Precisiamo che i giochi PS4 già riscattati con il tier Essential resteranno accessibili senza alcuna limitazione, purché l'abbonamento rimanga attivo. Diverso il discorso per Extra e Premium: in questi livelli l'offerta è dinamica e soggetta a rotazione mensile, con titoli che entrano ed escono dal catalogo.

In sostanza, chi vorrà continuare a giocare su PS4 potrà farlo con i contenuti già riscattati, ma non potrà più contare su un flusso costante di nuove aggiunte tramite i giochi mensili e il catalogo di PlayStation Plus. La strategia di Sony riflette chiaramente l'evoluzione del mercato, con la generazione PS5 ormai nel vivo, mentre PS4 sta ricevendo gradualmente sempre meno supporto.