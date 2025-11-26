PlayStation Plus dal prossimo anno offrirà meno giochi PS4 per i tier Essential, Extra e Premium

Se da una parte il catalogo dei giochi mensili del PlayStation Plus si è rivelato piuttosto ricco per il mese di dicembre, va ricordato che sarà anche l'ultimo mese in cui i titoli PS4 avranno un ruolo centrale nell'offerta. A partire dal prossimo anno, infatti, Sony ridurrà il numero di giochi per la console di vecchia generazione inclusi nel servizio.
Nell'annuncio ufficiale dei giochi di dicembre non è stato fatto cenno alla questione, ma la decisione era già stata comunicata all'inizio del 2025: da gennaio i titoli PS4 compariranno solo "saltuariamente" nei tier Essential, Extra e Premium, che punteranno soprattutto su produzioni per PS5.
Dal prossimo il focus del servizio si sposta tutto su PS5
Per la precisione, il comunicato di Sony recitava: "A partire da gennaio 2026, con il passaggio a PS5, i giochi per PS4 non saranno più un vantaggio chiave e verranno offerti saltuariamente nei giochi mensili e nel Catalogo giochi PlayStation Plus. Dopo questa data, potremmo ancora offrire titoli giocabili su entrambe le console PS4 e PS5."
Precisiamo che i giochi PS4 già riscattati con il tier Essential resteranno accessibili senza alcuna limitazione, purché l'abbonamento rimanga attivo. Diverso il discorso per Extra e Premium: in questi livelli l'offerta è dinamica e soggetta a rotazione mensile, con titoli che entrano ed escono dal catalogo.
In sostanza, chi vorrà continuare a giocare su PS4 potrà farlo con i contenuti già riscattati, ma non potrà più contare su un flusso costante di nuove aggiunte tramite i giochi mensili e il catalogo di PlayStation Plus. La strategia di Sony riflette chiaramente l'evoluzione del mercato, con la generazione PS5 ormai nel vivo, mentre PS4 sta ricevendo gradualmente sempre meno supporto.