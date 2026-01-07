Sony ha brevettato un sistema che aiuta i giocatori grazie all'IA, subentrando come una sorta di ghost e fornendo indicazioni pratiche, visibili e contestualizzate per superare le sequenze più complesse di un videogioco.
Descritto come AI Generated Ghost Player, il meccanismo in questione consentirebbe agli utenti di richiamare appunto un ghost che li affianchi e li aiuti a completare una porzione di gioco, consentendogli di andare avanti anziché restare bloccati.
Il sistema, brevettato nel 2024 ma notato solo di recente, punterebbe a offrire un certo grado di flessibilità, nel senso che sarà possibile regolarlo affinché l'intervento avvenga solo in determinati momenti e in caso di difficoltà.
Fondamentalmente il "ghost" si comporterebbe come nei giochi di guida, andando a mostrare in diretta non le traiettorie migliori e i punti di frenata ideali, bensì appunto i movimenti necessari per superare determinate sfide.
Un assistente di cui c'è davvero bisogno?
Clair Obscur: Expedition 33 è stato il gioco più completato del 2025, ma sappiamo che molti utenti rinunciano prima di arrivare ai titoli di coda e probabilmente l'idea di Sony punta a fornire a queste persone un aiuto concreto, così che non finiscano per perdere interesse.
"Sebbene la tecnologia dei videogiochi abbia visto numerosi progressi, alcuni giocatori si trovano ad avere bisogno di assistenza", si legge infatti nel documento. "I giochi diventano molto complicati, quindi i giocatori che non sono esperti spesso smettono di giocare o trovano difficile completare i compiti richiesti."
"Gli utenti possono fare ricerche sul gioco o persino cercare video di gameplay su siti internet, ma questo processo richiede tempo e spesso non è molto rilevante per i compiti e/o gli scenari che il giocatore sta affrontando in quel momento."