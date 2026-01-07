Sony ha brevettato un sistema che aiuta i giocatori grazie all'IA, subentrando come una sorta di ghost e fornendo indicazioni pratiche, visibili e contestualizzate per superare le sequenze più complesse di un videogioco.

Descritto come AI Generated Ghost Player, il meccanismo in questione consentirebbe agli utenti di richiamare appunto un ghost che li affianchi e li aiuti a completare una porzione di gioco, consentendogli di andare avanti anziché restare bloccati.

Il sistema, brevettato nel 2024 ma notato solo di recente, punterebbe a offrire un certo grado di flessibilità, nel senso che sarà possibile regolarlo affinché l'intervento avvenga solo in determinati momenti e in caso di difficoltà.

Fondamentalmente il "ghost" si comporterebbe come nei giochi di guida, andando a mostrare in diretta non le traiettorie migliori e i punti di frenata ideali, bensì appunto i movimenti necessari per superare determinate sfide.