PlayStation Plus, i giochi di gennaio: Need for Speed Unbound, Epic Mickey e Core Keeper

I giochi di gennaio su PlayStation Plus segnano l'inizio non solo di un nuovo anno ma anche di un nuovo corso per il servizio in abbonamento Sony, che stando alle intenzioni dell'azienda giapponese metterà fondamentalmente da parte i titoli PS4, salvo casi eccezionali, così da proporre di mese in mese contenuti esclusivamente per PS5. La line-up di questo mese è infatti composta da Need for Speed Unbound, Epic Mickey: Rebrushed e Core Keeper: il primo è un gioco disponibile solo per PlayStation 5, gli altri due sono cross-gen compatibili anche su PS4, ma il cambio di passo appare evidente e d'ora in avanti assisteremo senz'altro a un rinnovamento del catalogo.

Need for Speed Unbound Ultimo episodio della celebre serie corsistica prodotta da Electronic Arts, Need for Speed Unbound fa leva su di un'estetica che miscela in maniera originale vetture dal design realistico e personaggi in cel shading, scenari tradizionali ed effetti speciali cartooneschi, così da dar vita a un comparto visivo molto particolare e accattivante. La campagna del gioco, ambientata a Lakeshore, una città fittizia probabilmente ispirata a Chicago, racconta l'ormai tradizionale storia di tradimenti e rivalsa, con il protagonista dell'avventura che decide di entrare in un giro di corse clandestine al fine di recuperare tutto ciò che è stato rubato all'officina per cui lavora da una persona di cui si fidava. Strutturalmente la formula è più o meno quella di sempre, con un open world discretamente ampio e ricco di attività e sfide con cui cimentarsi, anche qui mantenendo la meccanica che cambia le cose fra giorno e notte ma in maniera molto meno convinta rispetto a Need for Speed Heat, vedi anche una resa degli inseguimenti con la polizia meno entusiasmante di quanto fosse lecito attendersi. Personaggi in cel shading e vetture realistiche in Need for Speed Unbound Per quanto riguarda il tuning e tutto ciò che ruota attorno all'estetica dei veicoli, tuttavia, Unbound svolge un ottimo lavoro e anche una volta in strada il gameplay si conferma solido, per quanto viziato dall'immancabile "effetto elastico" durante le gare e da un bilanciamento che non sempre convince, pur al netto di qualche idea interessante sul piano della progressione. Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Need for Speed Unbound.

Disney Epic Mickey: Rebrushed Disney Epic Mickey: Rebrushed è il remake dell'avventura diretta da Warren Spector nel 2010, che ci mette al comando di un Topolino dal carattere impulsivo e pasticcione, com'era durante le sue prime apparizioni, impegnato a risolvere un guaio che lui stesso ha provocato dopo essersi introdotto nello studio di un potente mago. Topolino usa i suoi strumenti in Disney Epic Mickey: Rebrushed Catapultato all'interno di un mondo perduto di Rifiutolandia in cui vivono versioni alternative e "dimenticate" di figure come Pietro Gambadilegno, Orazio, Clarabella e soprattutto Oswald, il coniglio fortunato, primo personaggio mai creato da Walt Disney, Topolino dovrà esplorare ampi livelli, risolvere enigmi, affrontare combattimenti e rivivere vecchi ricordi per portare a termine la sua missione. A nostra disposizione durante la campagna avremo due strumenti in particolare, il pennello magico e il solvente del mago: il primo consente di ricreare elementi dello scenario e il secondo di cancellarli, così da dar vita a interazioni inedite e affascinanti con l'ambientazione, nell'ambito di un percorso che tuttavia si mantiene lineare. Uno degli scenari di Disney Epic Mickey: Rebrushed Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Disney Epic Mickey: Rebrushed, il rifacimento modernizza l'esperienza andando a ottimizzare i controlli, migliorando la telecamera, aggiungendo uno scatto veloce al repertorio di Topolino e ridisegnando gli asset per consegnarci una grafica in alta definizione e a 60 frame al secondo.

Core Keeper Forte di un sandbox sotterraneo che strizza l'occhio a Minecraft, Core Keeper è un'esperienza che mette insieme meccaniche esplorative, combattimento e naturalmente l'estrazione di preziose risorse che potremo utilizzare al fine di creare strumenti, rifugi e dispositivi avanzati che ci torneranno utili per sopravvivere in un ambiente tutt'altro che accogliente. Uno degli stage di Core Keeper Il mondo di Core Keeper include diversi biomi, con ogni zona che racconta un frammento della storia che avremo il compito di ricomporre, mentre mettiamo alla prova le nostre abilità con una serie di sfide impegnative e facciamo crescere il nostro personaggio ottenendo ricompense preziose e sbloccando man mano nuove abilità.