Ecco quanto ha venduto finora Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: Square Enix soddisfatta

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles ha superato il milione di unità distribuite e vendute in digitale a livello globale. Il dato, annunciato da Square Enix, è aggiornato al 31 dicembre 2025. Il risultato conferma l'ottima accoglienza avuta dal rilancio dello storico gioco, nonché la bontà di operazioni simili, considerando che i costi produttivi sono limitati, rispetto alla produzione di un gioco completamente nuovo.

Un progetto di successo

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è stato pubblicato il 30 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam). In una nota ufficiale, il producer Kazutoyo Maehiro ha ringraziato i fan, sottolineando che il successo ottenuto rappresenta uno stimolo per valutare futuri aggiornamenti volti a rendere l'esperienza ancora più accessibile e completa.

Se vi interessa, attualmente potete acquistarlo con uno sconto del 20% (attivo fino all'8 gennaio).

The Ivalice Chronicles ripropone l'acclamata storia originale, con qualche correzione e dialoghi completamente doppiati, grafica migliorata e numerosi interventi per migliorare la qualità della vita. Il pacchetto include sia una versione potenziata, pensata per il pubblico moderno, sia una versione classica fedele all'originale del 1997.

A rafforzare il valore dell'operazione contribuisce il ritorno di figure chiave dello sviluppo originale, tra cui Yasumi Matsuno, oltre a un cast vocale di alto profilo. Il risultato è un'edizione celebrativa che punta a soddisfare sia i fan storici sia una nuova generazione di appassionati di RPG tattici.