Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è in offerta su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il prezzo di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/03/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante in occasione della Festa delle Offerte di Primavera: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, viene scontato del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 44,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è una versione rinnovata del celebre strategico a turni ambientato nel mondo di Ivalice, pensata per offrire un'esperienza ancora più immersiva sia ai nuovi giocatori sia ai fan storici della serie. Il gioco mette al centro battaglie tattiche profonde e coinvolgenti.

Ulteriori dettagli sul gioco

I combattimenti si svolgono su campi di battaglia tridimensionali, nei quali la conformazione del terreno può influenzare la strategia. Sfruttare le alture, gestire con attenzione l'ordine dei turni e prevedere le mosse degli avversari diventa essenziale per ottenere la vittoria. Ogni decisione può cambiare l'andamento dello scontro, rendendo ogni battaglia unica e stimolante.

Fft Tic Mediakit 01

Il sistema di gioco permette inoltre di combinare numerosi incarichi e abilità, offrendo ai giocatori grande libertà nella creazione delle proprie strategie. Sperimentare con diverse classi e capacità consente di sviluppare squadre personalizzate adatte a diversi stili di gioco. Questa edizione Enhanced introduce grafica migliorata, dialoghi completamente doppiati e un gameplay rifinito. Qui la nostra recensione.

