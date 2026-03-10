La scheda madre ASUS ROG Strix Z890-E è in sconto su Amazon al minimo storico: risparmia 270 €

Se hai bisogno di una nuova scheda madre, l'ASUS ROG Strix Z890-E è su Amazon a 389,99 € invece di 659 €, permettendoti di risparmiare circa 270 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche
Questo prodotto è progettato per i processori Intel Core Ultra (Serie 2) e presenta un design termico ottimizzato. I dissipatori con copertura I/O integrata, insieme ai pad termici ad alta conduttività collegati con heatpipe a forma di "C" contribuiscono al sistema di dissipazione. Troviamo inoltre tecnologie esclusive per la memoria, come DIMM Fit, DIMM Flex e AEMP III per semplificare il setup e migliorare la performance. Questo prodotto è pensato anche per il futuro dell'elaborazione IA, garantendo quindi la potenza e la connettività necessarie per le applicazioni IA più esigenti.
Troviamo inoltre il supporto RAM fino a 256 GB DDR5 impiegando moduli singoli da 64 GB. Chiaramente, data l'attuale crisi delle RAM e l'aumento dei costi dei componenti, un prodotto simile potrebbe rendere scettici alcuni utenti. Si tratta quindi di uno sconto dedicato a chiunque abbia necessità di cambiare scheda madre.