0

La scheda madre ASUS ROG Strix Z890-E è in sconto su Amazon al minimo storico: risparmia 270 €

Tra le Offerte di Primavera troviamo la scheda madre ASUS ROG Strix Z890-E con uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/03/2026
Scheda madre ASUS ROG Strix Z890-E

Se hai bisogno di una nuova scheda madre, l'ASUS ROG Strix Z890-E è su Amazon a 389,99 € invece di 659 €, permettendoti di risparmiare circa 270 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche

Questo prodotto è progettato per i processori Intel Core Ultra (Serie 2) e presenta un design termico ottimizzato. I dissipatori con copertura I/O integrata, insieme ai pad termici ad alta conduttività collegati con heatpipe a forma di "C" contribuiscono al sistema di dissipazione. Troviamo inoltre tecnologie esclusive per la memoria, come DIMM Fit, DIMM Flex e AEMP III per semplificare il setup e migliorare la performance. Questo prodotto è pensato anche per il futuro dell'elaborazione IA, garantendo quindi la potenza e la connettività necessarie per le applicazioni IA più esigenti.

ASUS ROG Strix Z890-E
ASUS ROG Strix Z890-E

Troviamo inoltre il supporto RAM fino a 256 GB DDR5 impiegando moduli singoli da 64 GB. Chiaramente, data l'attuale crisi delle RAM e l'aumento dei costi dei componenti, un prodotto simile potrebbe rendere scettici alcuni utenti. Si tratta quindi di uno sconto dedicato a chiunque abbia necessità di cambiare scheda madre.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La scheda madre ASUS ROG Strix Z890-E è in sconto su Amazon al minimo storico: risparmia 270 €