Se sei alla ricerca di un nuovo monitor da gaming: dai un'occhiata a questo Lenovo Legion da 27" con refresh rate da 200Hz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare di prezzo il monitor da gaming targato Lenovo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/03/2026
Monitor Lenovo Legion

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare di prezzo il monitor da gaming targato Lenovo: l'offerta presenta uno sconto attivo del 32% sul Legion R27qe Gen 2 da 27" per un costo totale e finale d'acquisto di 169,99€, suo minimo storico. Acquista il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il monitor da gaming Lenovo Legion R27qe Gen2 è dotato di un ampio pannello IPS da 27 pollici che garantisce immagini nitide e prive di distorsioni da qualsiasi angolazione, permettendoti di avere il massimo controllo e di reagire più velocemente durante le partite.

Ulteriori dettagli sul monitor

Le prestazioni del Lenovo Legion R27qe Gen2 sono pensate per i giocatori più esigenti. La frequenza di aggiornamento di 200 Hz assicura immagini fluide e reattive, aiutandoti a superare gli avversari con movimenti rapidi e precisi.

Il tempo di risposta MPRT di soli 0,5 ms riduce il motion blur, mentre le tecnologie AMD FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync eliminano sfarfallii e tearing, offrendo un gameplay fluido e competitivo anche nelle situazioni più frenetiche.

Oltre alle prestazioni visive, il monitor Lenovo privilegia il comfort durante lunghe sessioni di gioco. La certificazione Eye Comfort a 3 stelle riduce le emissioni nocive di luce blu, proteggendo gli occhi.

