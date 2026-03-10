Serve un nuovo case? Il Corsair 3500X è in promo su Amazon al minimo storico per la Festa della Offerte di Primavera

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva molto interessante sul case Corsair 3500X che cala di prezzo grazie allo sconto del 44% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 78,35€, suo minimo storico . Puoi acquistare il case direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Il case 3500X è progettato per un design moderno, ideale per chi desidera assemblare un sistema potente e visivamente accattivante. Grazie al supporto per schede madri che vanno dal formato Mini-ITX fino a EATX , questo case garantisce grande flessibilità nella configurazione dell'hardware.

Ulteriori dettagli

Uno degli elementi distintivi del case è la presenza di pannelli panoramici in vetro, che consentono di mostrare l'interno del sistema e valorizzare l'estetica dei componenti installati. Il pannello frontale e quello laterale sono realizzati in vetro temperato removibile, una soluzione che non solo migliora l'aspetto del case ma rende anche più semplice l'assemblaggio e la manutenzione del sistema.

Il 3500X include inoltre tre ventole RS120-R ARGB, progettate per garantire un raffreddamento efficiente e allo stesso tempo un'illuminazione scenografica. Dal punto di vista della ventilazione, il case offre capacità di raffreddamento estreme. Sono infatti presenti punti di montaggio per ventole laterali, superiori e vicino all'alimentatore, che permettono di installare fino a 10 ventole da 120 mm.