Il trailer di presentazione di Nekome: Nazi Hunter è pieno di nazisti che sanguinano

Lo studio di sviluppo ProbablyMonsters ha pubblicato il trailer di presentazione del suo nuovo gioco: Nekome: Nazi Hunter . Si tratta di un action stealth in terza persona per giocatore singolo, in cui si va a caccia di nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Attualmente non c'è ancora una data d'uscita, ma sappiamo che potremo giocarci su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Dettagli

Il protagonista di Nekome: Nazi Hunter è Vano Nastasu, un giovane rom la cui famiglia è stata brutalmente uccisa da uno squadrone nazista. La storia segue la sua trasformazione emotiva e morale, da vittima perseguitata a vendicatore assetato di sangue, in un mondo devastato dalla guerra.

L'intera esperienza è raccontata dal punto di vista di Vano, impegnato in quella che viene descritta dagli sviluppatori come una crociata personale contro i responsabili del massacro della sua famiglia.

L'atmosfera e lo stile si ispirano al cinema Grindhouse, con scontri pensati come vere e proprie sequenze cinematografiche violente. Il combattimento culmina spesso in spettacolari, quanto brutali mosse finali.

Prima di ogni scontro, il giocatore deve infiltrarsi, eliminare le guardie e piazzare trappole in territorio nemico per indebolire le difese avversarie. Il sistema di intelligenza artificiale rende le reazioni degli avversari dinamiche: "se uccidi incautamente, le pattuglie interverranno; se aspetti troppo, arriveranno i rinforzi", spiegano gli sviluppatori. La furtività, quindi, non serve a evitare la battaglia ma a prepararla.

Il combattimento corpo a corpo è descritto come "grezzo, brutale e sanguinario", basato su pugni, coltellate e parate. Il giocatore può usare armi improvvisate, rallentare l'azione per concatenare attacchi mirati e concludere gli scontri in laghi di sangue.