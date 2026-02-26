Il team di Wolfenstein 3 starebbe cercando attori per l'FPS in cui i nazisti fanno la cosa giusta: morire

MachineGames negli ultimi anni è salita alla ribalta per aver portato su PC e console l'ottimo Indiana Jones e l'antico Cerchio, ma per molti appassionati è prima di tutto il team autore della serie Wolfenstein, lo sparatutto che ci porta in una distopia nazista e ci chiede di mettere a posto le cose.
Verso la fine del 2025 il capo dello studio ha affermato che avrebbe apprezzato lavorare a un seguito di New Colossus. A febbraio 2026, ha invece affermato che c'era l'intenzione di ritornare sulla saga. Ora, pare che l'idea sia diventata un po' più reale. Pare infatti che il team stia cercando il cast per Wolfenstein 3.
Cosa sappiamo su Wolfenstein 3
MP1st segnala di aver visto una audizione dedicata alle performance capture per Wolfenstein 3, il cui nome in codice sarebbe Valkyrie. Secondo quanto riportato, le riprese dovrebbero iniziare ad aprile 2026 e dovrebbero protrarsi fino al 2027.
Per quanto riguarda i dettagli sulla trama, si sa che l'audizione è per un personaggio chiamato Sofiya, descritta come un'orfana tra gli 8-11 anni dall'Ucraina. Ha un cane chiamato Ralph e i due formano un legame con William "B.J." Blazkowicz (noto anche come Terror-Billy), ovvero il protagonista della serie.
"Sebbene inizialmente diffidente e traumatizzata dalla guerra, fiorisce sotto la protezione della resistenza (riferendosi forse al Circolo di Kreisau) come una sopravvissuta dalla forte volontà", si legge nella descrizione del casting di Sofiya. Non sappiamo però se sarà solo un personaggio sullo sfondo oppure se sarà una situazione alla The Last of Us, nella quale Sofiya accompagnerà per tutta l'avventura il nostro personaggio.
Diteci, cosa ne pensate di queste ultime novità?