Il team di Wolfenstein 3 starebbe cercando attori per l'FPS in cui i nazisti fanno la cosa giusta: morire

MachineGames negli ultimi anni è salita alla ribalta per aver portato su PC e console l'ottimo Indiana Jones e l'antico Cerchio, ma per molti appassionati è prima di tutto il team autore della serie Wolfenstein, lo sparatutto che ci porta in una distopia nazista e ci chiede di mettere a posto le cose.

Verso la fine del 2025 il capo dello studio ha affermato che avrebbe apprezzato lavorare a un seguito di New Colossus. A febbraio 2026, ha invece affermato che c'era l'intenzione di ritornare sulla saga. Ora, pare che l'idea sia diventata un po' più reale. Pare infatti che il team stia cercando il cast per Wolfenstein 3.