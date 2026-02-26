GamerCard è una console grande come una carta regalo, perfetta per l'emulazione: la conoscete?

Avete mai voluto entrare in un negozio, andare nella sezione delle carte regalo e afferrare una console delle stesse dimensioni e iniziare subito a giocare? Questo è ciò che propone GamerCard , il dispositivo da gioco di Grant Sinclair, nipote del creatore del ZX Spectrum.

I dettagli sulla GamerCard

GamerCard propone uno schermo 1:1 IPS da 4 pollici con una risoluzione di 254 PPI (720x720, 60fps). Lo schermo è resistente ai graffi. La console dispone di due pulsanti tattili a otto direzioni. Sotto la scocca troviamo un Raspberry Pi Zero 2W da 64-bit con un processore Quad-core ARM Cortex-A53 (con dissipatore del calore). Lo spazio interno è di 128 GB. Dispone di una batteria Li-Po da 1600mAh, ricaricabile ovviamente. Dispone di un connettore Qwiic per collegare sensori, display e moduli da compagnie come SparkFun. Ci sono anche un'uscita USB-C e una HDMI che permettono di trasformare GamerCard in un computer desktop Raspberry Pi. Misura 128 mm di lunghezza, 88 mm di larghezza e 6.5 mm di profondità. Il peso è di soli 100 grammi.

Permette inoltre di emulare migliaia di giochi classici arcade, per console domestiche, PC e per dispositivi portatili, con il supporto di app come Recalbox, RetroPie e Lakka. La console include al proprio interno Bloo Kid 2 (action platformer) e AstroBlaze DX (uno sparatutto a scorrimento ritmico). Si tratta di due giochi pubblicati su Nintendo Switch e adattati per l'esperienza unica di GamerCard. Gli sviluppatori che vogliono provare a creare titoli per GamerCard devono sapere che il dispositivo è completamente compatibile con PICO-8, la console per creare, giocare e condividere piccoli giochi retro.

GamerCard supporta anche MicroPython, C, C++, BASIC "e non solo". Inoltre, Pi Game App è preinstallata e dà accesso a giochi per Raspberry Pi modificati apposta per lo schermo di GamerCard, come Saboteur (trilogia di giochi d'azione, avventura e furtività creati da Clive Townsend, in vendita anche su Nintendo Switch). Per quanto riguarda il prezzo, GamerCard costa 149 sterline e la potete trovare sul sito ufficiale di Sinclair.