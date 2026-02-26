Il MacBook economico di Apple potrebbe avere 8 limitazioni da tenere a mente

Mancano pochi giorni all'evento Apple, durante il quale dovrebbe essere svelato il nuovo MacBook economico. In attesa di ulteriori dettagli, è naturale aspettarsi che il dispositivo presenti alcune limitazioni da tenere a mente. Riepiloghiamo quindi tutte le indiscrezioni emerse finora.

Le possibili limitazioni

Specifichiamo che le seguenti limitazioni non sono state confermate ufficialmente, ma un informatore ha condiviso alcuni dettagli basati su una versione interna del Kernel Debug Kit di Apple per una beta di macOS Tahoe. Prima di tutto, dovremmo aspettarci una luminosità massima del display inferiore ai 500 nit del MacBook Air. Dovrebbe essere assente anche la tecnologia True Tone, che permette di regolare il colore e l'intensità del display in base alla luce ambientale.

Il MacBook economico (immagine indicativa)

Inoltre, la memoria flash del nuovo modello dovrebbe avere velocità di lettura e scrittura inferiori, presumibilmente a causa del singolo chip NAND utilizzato da Apple. Il MacBook economico dovrebbe essere, inoltre, offerto nei tagli da 256 GB e 512 GB, quindi nessuna capacità di archiviazione da 1 TB o 2 TB.

Altre limitazioni potrebbero essere le seguenti:

Nessuna ricarica rapida

Tastiera non retroilluminata

Nessun supporto a cuffie ad alta impedenza

Nessun chip N1 (verrà usato probabilmente un chip MediaTek per la connettività wireless)

Come anticipato, suggeriamo di prendere queste indiscrezioni con la dovuta cautela. Alcune informazioni si basano sulle interpretazioni di chi ha divulgato i file, secondo quanto specificato anche da MacRumors, quindi è possibile che alcuni dettagli non siano accurati.