Apple annuncia un evento molto vicino: in arrivo i nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max e un MacBook low-cost?

Apple terrà un evento a marzo, con probabile lancio dei MacBook Pro dotati di chip M5 Pro e M5 Max e possibile debutto di un MacBook low-cost.

Apple ha ufficialmente annunciato un evento di lancio prodotto fissato per il 4 marzo, ponendo fine a settimane di indiscrezioni e speculazioni. Dopo il debutto di AirTag di seconda generazione, considerato un aggiornamento minore, l'attenzione si concentra ora su novità ben più rilevanti, soprattutto nel segmento Mac. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, i chip M5 Pro, M5 Max e M5 Ultra dovrebbero arrivare nella prima metà del 2026. Anche se non è stata confermata ufficialmente una data precisa per ciascun modello, diverse fonti suggeriscono che almeno i primi due (M5 Pro e M5 Max) saranno protagonisti proprio dell'evento di marzo, integrati nei nuovi MacBook Pro.

Diversi leak suggeriscono il lancio dei nuovi MacBook proprio dopo l'evento di Marzo di Apple Un leaker attivo su Weibo, noto come Fixed-focus digital cameras, ha infatti indicato marzo come mese di lancio per la gamma MacBook Pro aggiornata con M5 Pro e M5 Max. Considerando il divario temporale tra il chip M5 base e le varianti più potenti, è plausibile che Apple scelga di presentare ora le versioni ad alte prestazioni, lasciando eventualmente l'M5 Ultra a un secondo momento. Apple M5 Pro e M5 Max: emergono nuovi rumor e dettagli su dissipazione e densità dei transistor Tra i candidati più interessanti figura anche un MacBook low-cost, dispositivo che potrebbe ampliare ulteriormente la base utenti Mac. Un portatile più economico consentirebbe ad Apple di competere in modo più aggressivo nella fascia medio-bassa del mercato.