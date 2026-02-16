GIGABYTE Gaming A16: la recensione del laptop da gaming di fascia media che costa il giusto

Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo spesso parlato di laptop da gaming che, a fronte di un equipaggiamento grafico di ultima generazione, si inseriscono in una fascia di prezzo piuttosto accessibile, in particolare tra i 1000 e i 2000 Euro. Tra le aziende che più si stanno impegnando su questo fronte c'è GIGABYTE, che oltre alla serie AORUS di fascia alta propone modelli più bilanciati. Dopo aver messo alla prova il GIGABYTE AERO X16, è ora il turno del GIGABYTE Gaming A16 CWH, in una configurazione interessante che mette insieme un processore Intel Core i7-13620H e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, riuscendo a contenere il prezzo intorno ai 1.500 Euro (ma con l'offerta giusta è possibile trovarlo anche al di sotto dei 1.300 Euro). Il laptop è indirizzato a un pubblico piuttosto ampio, che spazia dagli studenti ai professionisti, e si caratterizza per un limite abbastanza insolito: non è provvisto di sistema operativo, elemento che potrebbe mettere in difficoltà gli utenti meno navigati. Abbiamo testato GIGABYTE Gaming A16 per diverse settimane e siamo pronti a raccontarvi il nuovo portatile in ogni dettaglio.

Caratteristiche tecniche del GIGABYTE Gaming A16 CWH GIGABYTE Gaming A16 nella versione CWH, porta in dote un processore Intel Core i7-13620H di 13a generazione equipaggiato con 10 core (6 P-core e 4 E-core) e 16 thread con una frequenza massima di 4.9 GHz e 24 MB di cache L3. Il consumo base è di 45W, con un picco di 115W, che tuttavia vengono difficilmente raggiunti a causa delle limitazioni energetiche imposte dal laptop in favore di maggiore stabilità termica. GIGABYTE Gaming A16 viene venduto senza sistema operativo Il comparto grafico è invece sostenuto da una NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB di VRAM GDDR7 e un TGP di 85W, con supporto alle più recenti tecnologie dell'architettura Blackwell come DLSS e Multi Frame Generation. Il fronte memorie vede 32 GB di RAM DDR5-5200 (su due slot) e un'archiviazione SSD NVMe PCie 4.0 da 1 TB (è presente un ulteriore slot), entrambe facilmente sostituibili semplicemente rimuovendo il pannello posteriore. Infine la batteria da 76 Wh, sufficiente a garantire un buon livello di autonomia.

Specifichiamo, ancora una volta, che il laptop viene venduto sprovvisto di sistema operativo e che l'installazione potrebbe non risultare immediata agli utenti meno avvezzi alla tecnologia. GIGABYTE Gaming A16 è equipaggiato con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop Scheda tecnica GIGABYTE AERO X16 1WH Processore: Intel Core i7-13620H @ 4.9 GHz 10 core e 16 thread TDP 45 Watt | 115 Watt massimi

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop con 8 GB GDDR7 TDP 85 Watt Frequenza core: 1425 MHz Frequenza memoria: 1500 MHz

Memoria: 32 GB DDR5 @ 5200 MHz

32 GB DDR5 @ 5200 MHz Storage: SSD da 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2

SSD da 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Display: IPS da 16 pollici Risoluzione 1.920 x 1.200 Aspetto di forma 16:10 Refresh rate 165 Hz Luminosità 300 nit

Connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 Porte: 1x USB-C 3.2 con DisplayPort 1.4 e PD 3.0 2x USB-C 3.2 Gen 2 1x USB-A 2.0 1x HDMI 2.1 1x mini-jack 3.5 mm per cuffie e auricolari

Webcam: Full HD 1080p 1920 x 1080 con telecamera IR

Full HD 1080p 1920 x 1080 con telecamera IR Batteria: 74 Wattora con alimentatore da 150 Watt

74 Wattora con alimentatore da 150 Watt Dimensioni: 365 x 254 x 25 mm

365 x 254 x 25 mm Peso: 2,2 Kg

2,2 Kg Prezzo: 1.599€

Display Il display IPS WUXGA da 16 pollici di GIGABYTE Gaming A16 è caratterizzato da una risoluzione di 1920 x 1200 pixel con rapporto 16:10, refresh rate fino a 165 Hz e tempi di risposta dichiarati di 3 ms, con una luminosità tipica che si aggira intorno ai 300 nit. Non manca il supporto a MUX Switch.

Il display di GIGABYTE Gaming A16 ha una risoluzione di 1920 x 1200 pixel con refresh rate fino 165 Hz Il pannello, tuttavia, non fa gridare al miracolo: sebbene la definizione dell'immagine e la reattività generale siano più che sufficienti per le attività legate al gaming e alla produttività, la bassa copertura cromatica, circa il 65% dello spazio sRGB, non lo rende particolarmente adatto ai lavori di editing o comunque ai professionisti della grafica.

Audio Il comparto audio è sostenuto da due speaker da 2W ciascuno che non offrono particolari spunti di riflessione: la qualità sonora è sufficiente, in linea con altri prodotti simili, con una discreta resa delle frequenze medio-alte e bassi non troppo corposi. Come spesso accade per i laptop, il sistema audio integrato può bastare per le normali attività quotidiane, mentre per godersi pienamente una sessione di gioco è necessario fare affidamento su un buon headset. Non manca il supporto a Dolby Atmos, caratteristica apprezzabile ma sostanzialmente inutile.

Design GIGABYTE Gaming A16 si presenta con un design pulito e piuttosto minimale: profilo sottile, linee definite e pochi fronzoli. La scocca superiore è caratterizzata dal logo centrale, mentre la parte posteriore è impreziosita da una texture che esalta lo spirito "gaming" del dispositivo. GIGABYTE Gaming A16 permette un'apertura fino a 180° Proprio qui sono posizionate le griglie di ventilazione che nascondono il sistema di raffreddamento WINDFORCE, aiutate da due ulteriori fessure poste sui due lati.

Molto buona la tastiera, con tasti che offrono un buon feedback su una superficie abbastanza spaziosa, anche grazie all'assenza del tastierino numerico. Non manca invece la retroilluminazione RGB a una zona, personalizzabile dall'app GiMate. Il laptop è composto quasi interamente da buona plastica con una finitura opaca che aiuta a nascondere le impronte. Buone le cerniere in metallo che consentono un'apertura del dispositivo fino a 180°, operazione facilmente eseguibile con una sola mano. Il nuovo arrivato in casa GIGABYTE ha dimensioni di 365 x 254 x 25 mm con un peso di circa 2.2 Kg, caratteristiche che consentono un trasporto piuttosto agevole rispetto ad altri concorrenti diretti.

Connettività e porte La dotazione di GIGABYTE Gaming A16 è abbastanza completa: sul lato sinistro troviamo una porta RJ-45 Gigabit Ethernet, una HDMI 2.1, una USB 3.2 Gen1 Type-A e una USB 3.2 Gen1 Type-C con supporto DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0, che consente una ricarica fino a 100W. Dall'altra parte sono posizionate una porta USB 3.2 Gen1 Type-A, una USB 2.0 Type-A e il jack audio da 3,5 mm combo per microfono e cuffie. La dotazione di GIGABYTE Gaming A16 è piuttosto completa GIGABYTE Gaming A16 supporta il WiFi 6E La connettività wireless è garantita dal modulo Intel AX211 Wi-Fi 6E e dal Bluetooth 5.2. Da segnalare il supporto al Wi-Fi 6E, non sempre scontato in questo segmento. Presente anche una webcam Full HD con supporto IR e microfono integrato.

Modalità di test Come di consueto, abbiamo utilizzato un pacchetto di benchmark sintetici come Cinebench 2024, 3DMark e Blender Benchmark, accompagnato da giochi in grado di mettere alla prova la bontà di CPU e GPU tra cui spiccano Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, F1 24 e Black Myth: Wukong.

Dopo aver installato il sistema operativo Windows 11 Pro e aggiornato BIOS e driver, abbiamo lasciato la gestione energetica al software proprietario GiMate, utilizzando il profilo "Gaming" che spinge al massimo le possibilità del laptop.

Segnaliamo che, rispetto al passato, GIGABYTE ha introdotto la possibilità di utilizzare solo la GPU dedicata direttamente da GiMate, senza quindi dover passare dal BIOS.

Benchmark Sintetici Le prove sintetiche descrivono piuttosto accuratamente la natura di GIGABYTE Gaming A16, a partire dal processore. Cinebench 2024 fa registrare 102 punti in single-core e 841 punti in multi-core, delineando il segmento di appartenenza del laptop che viene confermato anche da CPU-Z. La CPU, insomma, mette sul piatto la potenza sufficiente ad affrontare carichi di lavoro medio-alti ed apre le porte ad un utilizzo abbastanza variegato.

La GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop si fregia di numeri altrettanto buoni, considerando il limite di 85W, da spendere sul versante del gaming e su quello della creatività. Blender Benchmark registra infatti un buon punteggio di rendering, in linea con altre configurazioni simili. Non particolarmente veloce l'SSD, ma comunque sufficiente a garantire fluidità di utilizzo e caricamenti abbastanza rapidi, con 4810 MB/s in lettura e 3924 MB/s in scrittura. Insomma, GIGABYTE Gaming A16 offre prestazioni di fascia media ed è in grado di gestire anche software avanzati, anche se ovviamente la qualità dell'esperienza dipende dalla complessità dei progetti.

Gaming Sul fronte del gioco, GIGABYTE Gaming A16 è in grado di regalare un'esperienza piacevole e senza troppi compromessi, circoscritta però alla risoluzione Full HD. A darne una prova è Cyberpunk 2077 che, con preset Ultra e senza l'ausilio di DLSS, riesce a girare con una media di 81 FPS. Con profilo RT Ultra e DLSS Qualità la media si abbassa a 57 FPS, mentre il preset Overdrive scende ancora a 40 FPS. Il buon frame rate di base apre però le porte alla Multi Frame Generation che, ancora una volta, cambia completamente le carte in tavola e a 4X arriva a ben 116 FPS mantenendo una buona qualità dell'immagine a fronte di una latenza comunque accettabile per un gioco single player. Salendo con la risoluzione le cose si complicano e per giocare agilmente in 1440p è necessario scendere a compromessi e abbondare con l'upscaling. Lo stesso tipo di esperienza è confermata anche da Alan Wake 2, che si comporta bene a 1080p anche con il profilo Ultra. Come spesso accade, Black Myth: Wukong mette in difficoltà il sistema anche a risoluzioni basse e il preset Cinematografico è accessibile solo poco al di sopra della soglia critica dei 30 FPS. Molto bene invece F1 24, più leggero, ma in grado di toccare 86 FPS con preset maxato e ray tracing. Con l'aiuto di DLSS e Frame Generation, la risoluzione di 1440p è in questo caso più che accessibile.

Temperature e rumorosità Sotto il profilo termico, il portatile di GIGABYTE si comporta bene e la CPU sotto sforzo mantiene una temperatura media di 65° anche nelle sessioni di gioco più impegnative, con picchi massimi che comunque non superano gli 85°C. GIGABYTE Gaming A16 porta in dote il sistema di raffreddamento WINDFORCE Anche la GPU si attesta su una buona media di 68°C. Il calore viene dissipato egregiamente e le zone a contatto con le mani, come la tastiera, rimangono costantemente a temperatura ambiente. Bene anche la rumorosità che, anche con le ventole a pieno regime, è abbastanza contenuta e al contrario di altri concorrenti, permette di usufruire comunque del sistema audio integrato (ovviamente con tutti i limiti messi in evidenza nel paragrafo dedicato).

Consumi e autonomia La batteria da 76 Wh è in grado di offrire fino a 8 ore di utilizzo continuativo per le attività quotidiane, semplicemente abbassando la luminosità al 50% e fissando il refresh rate sui 60 Hz. Come sempre le cose cambiano quando si parla di gaming: impegnando la GPU dedicata si raggiungono le 2 ore di gioco e occorre avere l'alimentatore a portata di mano che, nel caso specifico, è se non altro compatto e leggero. GIGABYTE Gaming A16 offre un autonomia più alta rispetto alla media di categoria Come abbiamo anticipato, la CPU difficilmente raggiunge la sua massima capacità di assorbimento anche a pieno carico, caratteristica che sacrifica leggermente la potenza in favore della stabilità e dell'autonomia.

Conclusioni Prezzo 1499 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.0 GIGABYTE Gaming A16 è in tutto e per tutto un laptop di fascia media che si rivolge a un pubblico molto ampio e che non necessita di una particolare qualità del display. Il portatile mette sul piatto la potenza necessaria per affrontare carichi di lavoro importanti e sessioni di gioco impegnative, senza ovviamente toccare le vette di dispositivi ben più costosi, ma comunque offrendo tutto il necessario a soddisfare le esigenze di studenti e lavoratori che non disdegnano una pausa di intrattenimento tra un impegno e l'altro. Manca il sistema operativo, un limite che va tenuto in considerazione per gli utenti meno esperti. A prezzo pieno, che al momento in cui scriviamo si aggira intorno ai 1.500 Euro, Gaming A16 potrebbe soffrire la concorrenza di altri laptop simili, ma con la giusta offerta apre le porte delle tecnologie NVIDIA senza necessariamente svuotare il conto in banca.