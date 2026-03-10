La NVIDIA RTX 5070 Mobile con 12GB di GDDR7 è stata avvistata nei nuovi laptop da gaming Lenovo e Asus

Negli ultimi mesi il mercato delle GPU è stato fortemente influenzato dalla crescente carenza globale di chip di memoria. Questa situazione, aggravata anche dall'espansione delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, ha contribuito a far aumentare i prezzi delle schede grafiche e ha reso l'acquisto di nuovi componenti hardware sempre più difficile per i giocatori.
Proprio per questo motivo, quando NVIDIA ha lanciato la RTX 5070 Mobile con soli 8GB di VRAM molti utenti e appassionati di gaming su laptop hanno espresso delusione. Tuttavia, nuovi indizi suggeriscono che l'azienda potrebbe presto introdurre una versione migliorata della GPU per notebook.
Lenovo e ASUS integreranno la NVIDIA RTX 5070 Mobile?
Recenti inserzioni di laptop da parte di Lenovo e ASUS mostrano infatti una RTX 5070 Mobile dotata di 12GB di memoria GDDR7. La scoperta è partita da un leaker conosciuto come Huang514613, che ha individuato la specifica all'interno della scheda tecnica del prossimo Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition.
La stessa configurazione è stata poi individuata anche in altri modelli. ASUS, ad esempio, avrebbe inserito la GPU con 12GB di memoria nel nuovo ROG Zephyrus G14 2026, uno dei portatili gaming più interessanti dell'anno. Anche alcune inserzioni del ROG Strix G16 sul sito Newegg indicano la presenza della stessa quantità di VRAM.
Nvidia non ha ancora confermato ufficialmente l'esistenza di questa nuova variante, e al momento non sono disponibili dettagli completi sulle altre caratteristiche tecniche.
La RTX 5070 Mobile di NVIDIA potrebbe sostituire la 5070 Ti
Secondo alcune ipotesi, NVIDIA potrebbe addirittura eliminare la versione RTX 5070 Ti per laptop e sostituirla con una singola RTX 5070 Mobile da 12GB. Questa scelta permetterebbe di utilizzare il silicio GB205 per le future schede professionali RTX Pro 3000 destinate alle workstation.
Un altro fattore da considerare è la concorrenza. AMD non ha ancora lanciato laptop con architettura RDNA 4, ma la serie Radeon RX 9000M dovrebbe arrivare presto. Aggiornare la RTX 5070 Mobile potrebbe quindi rappresentare una mossa strategica per mantenere un vantaggio competitivo.