La NVIDIA RTX 5070 Mobile con 12GB di GDDR7 è stata avvistata nei nuovi laptop da gaming Lenovo e Asus

Negli ultimi mesi il mercato delle GPU è stato fortemente influenzato dalla crescente carenza globale di chip di memoria. Questa situazione, aggravata anche dall'espansione delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, ha contribuito a far aumentare i prezzi delle schede grafiche e ha reso l'acquisto di nuovi componenti hardware sempre più difficile per i giocatori.

Proprio per questo motivo, quando NVIDIA ha lanciato la RTX 5070 Mobile con soli 8GB di VRAM molti utenti e appassionati di gaming su laptop hanno espresso delusione. Tuttavia, nuovi indizi suggeriscono che l'azienda potrebbe presto introdurre una versione migliorata della GPU per notebook.