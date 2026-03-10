Un trailer illustra le novità di Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato un trailer per illustrare le novità di Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch 2, che a quanto pare sono numerose e arricchiscono l'esperienza originale con tanti contenuti inediti molto interessanti.

La prima cosa che salta all'occhio è ovviamente l'introduzione del Parco Bellabel, un corposo hub tramite cui sarà possibile accedere a diverse aree: una dedicata al multiplayer fra locale, stanze e tour, un'altra pensata per ospitare le sfide della Scuola di Addestramento della Truppa Toad.

Passando alla modalità principale, la Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Bros. Wonder vede l'arrivo di Rosalinda, presente in forma di personaggio extra giocabile, e il ritorno dei Bowserotti, che potremo trovare in giro per gli scenari.

Per quanto riguarda il gameplay, nella nuova edizione troveremo un nuovo potere speciale, la possibilità di utilizzare una spilla doppia per influenzare l'azione e di controllare uno Sfavillotto (anche con il Joy-Con in modalità mouse, volendo) per supportare un amico.