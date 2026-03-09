Nihon Falcom ha annunciato il ritorno di Dragon Slayer, per festeggiare il suo 45° anniversario

Nihon Falcom ha annunciato Dragon Slayer Project, un progetto dal titolo ancora non definitivo pensato per celebrare il 45º anniversario della storica serie Dragon Slayer. Al momento non sono stati rivelati né il genere preciso del gioco, né le piattaforme di uscita o la data di pubblicazione. Quindi sappiamo soltanto che esiste e abbiamo potuto vedere il logo dei festeggiamenti.
Il logo
Di fatto brancoliamo nel buio, anche se, guardando ai capitoli passati non è difficile immaginare cosa aspettarci.
La serie Dragon Slayer nasce nel 1984 con il primo capitolo pubblicato su NEC PC-8801. Il titolo venne presentato come un "gioco di ruolo di nuovo tipo, più realistico" e attirò subito l'attenzione grazie a diverse idee per l'epoca davvero innovative. Tra queste c'erano i controlli molto semplici e l'originale sistema di progressione, con "i giocatori che riportano a casa punti esperienza e oggetti per rafforzare i loro personaggi". Il gioco includeva anche enigmi che richiedevano oggetti o magie specifiche per essere superati, degli elementi che contribuirono a farlo considerare un capolavoro fondante del genere dei giochi di ruolo d'azione giapponesi.
Negli anni successivi la serie si è ampliata moltissimo con nuovi capitoli e spin-off, tra cui Xanadu, Romancia, Legacy of the Wizard e Sorcerian.
Un momento particolarmente importante fu il sesto capitolo, Dragon Slayer: The Legend of Heroes, che diede una maggiore enfasi ai personaggi, alla mitologia del mondo di gioco e alla storia in generale. È da quell'esperienza che nasce la serie spin-off The Legend of Heroes, da cui deriva quella Trails, iniziata con The Legend of Heroes: Trails in the Sky.