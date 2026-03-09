0

Nihon Falcom ha annunciato il ritorno di Dragon Slayer, per festeggiare il suo 45° anniversario

Lo studio di sviluppo ed editore Falcom ha deciso di festeggiare il 45° anniversario della serie Dragon Slayer annunciando un nuovo progetto dedicato.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/03/2026
La copertina di Dragon Slayer
Dragon Slayer: Eiyuu Densetsu
Dragon Slayer: Eiyuu Densetsu

Nihon Falcom ha annunciato Dragon Slayer Project, un progetto dal titolo ancora non definitivo pensato per celebrare il 45º anniversario della storica serie Dragon Slayer. Al momento non sono stati rivelati né il genere preciso del gioco, né le piattaforme di uscita o la data di pubblicazione. Quindi sappiamo soltanto che esiste e abbiamo potuto vedere il logo dei festeggiamenti.

