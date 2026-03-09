Nihon Falcom ha annunciato il ritorno di Dragon Slayer, per festeggiare il suo 45° anniversario

Nihon Falcom ha annunciato Dragon Slayer Project , un progetto dal titolo ancora non definitivo pensato per celebrare il 45º anniversario della storica serie Dragon Slayer . Al momento non sono stati rivelati né il genere preciso del gioco, né le piattaforme di uscita o la data di pubblicazione. Quindi sappiamo soltanto che esiste e abbiamo potuto vedere il logo dei festeggiamenti.

Il logo

Di fatto brancoliamo nel buio, anche se, guardando ai capitoli passati non è difficile immaginare cosa aspettarci.

Il logo dell'anniversario di Dragon Slayer

La serie Dragon Slayer nasce nel 1984 con il primo capitolo pubblicato su NEC PC-8801. Il titolo venne presentato come un "gioco di ruolo di nuovo tipo, più realistico" e attirò subito l'attenzione grazie a diverse idee per l'epoca davvero innovative. Tra queste c'erano i controlli molto semplici e l'originale sistema di progressione, con "i giocatori che riportano a casa punti esperienza e oggetti per rafforzare i loro personaggi". Il gioco includeva anche enigmi che richiedevano oggetti o magie specifiche per essere superati, degli elementi che contribuirono a farlo considerare un capolavoro fondante del genere dei giochi di ruolo d'azione giapponesi.

Negli anni successivi la serie si è ampliata moltissimo con nuovi capitoli e spin-off, tra cui Xanadu, Romancia, Legacy of the Wizard e Sorcerian.

Un momento particolarmente importante fu il sesto capitolo, Dragon Slayer: The Legend of Heroes, che diede una maggiore enfasi ai personaggi, alla mitologia del mondo di gioco e alla storia in generale. È da quell'esperienza che nasce la serie spin-off The Legend of Heroes, da cui deriva quella Trails, iniziata con The Legend of Heroes: Trails in the Sky.