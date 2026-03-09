0

Un breve trailer di Death Stranding 2: On the Beach mostra la modalità foto su PC

Kojima Productiona ha pubblicato un breve trailer di Death Stranding 2: On the Beach per mostrare in azione la modalità foto su PC.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/03/2026
Sam Porter Bridge in Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Lo studio di sviluppo Kojima Productions ha pubblicaot un nuovo, breve trailer di Death Stranding 2: On the Beach per mostrare la modalità foto su PC. Dura poco più di 30 secondi e fa proprio ciò che promette, visto che contiene diverse scene che vengono ritoccate per realizzare degli scatti virtuali suggestivi, usando gli strumenti messi a disposizione dal gioco.

Il trailer

Death Stranding 2: On the Beach inizia undici mesi dopo gli eventi raccontati in Death Stranding. Il giocatore si dovrà quindi unire nuovamente a Sam Porter Bridges e ai suoi amici in un nuovo viaggio per salvare l'umanità dall'estinzione e trovare la risposta a una domanda assillante: avremmo dovuto connetterci?

La versione PC di Death Stranding 2: On the Beach vanta diverse novità rispetto a quella PS5. Intanto viene garantità la piena integrazione con le tecnologie di generazione fotogrammi e di upscaling (FSR di AMD, XeSS di Intel e DLSS di NVIDIA), che consentono di aumentare le risoluzioni per apprezzare una grafica nitida in altissima risoluzione.

Inoltre il framerate sarà sbloccato, ci saranno molte opzioni di configurazione grafica, saranno supportati i monitor super-ultrawide (32:9) e standard ultrawide (21:9) e i controlli saranno completamente personalizzabili.

Il gioco supporterà anche il DualSense, il controller di PlayStation 5, ossia garantirà l'uso del feedback aptico e l'uso dei grilletti adattivi per distribuire uniformemente il peso del carico senza perdere l'equilibrio. Chiaramente si potrà giocare anche con altri tipi di controller.

Per il resto, vi ricordiamo che la versione PC di Death Stranding 2: On the Beach sarà disponibile a partire dal 19 marzo 2026.

