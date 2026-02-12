Death Stranding 2: On the Beach arriva su PC, un trailer svela la data di uscita e dà il via ai preordini

Il lancio è previsto per il 19 marzo 2026 , con i preordini che si apriranno nelle prossime ore. L'annuncio è accompagnato da un trailer che riassume le caratteristiche esclusive di questa nuova edizione, che potete vedere qui sotto.

Le novità della versione PC

Come mostrato nel filmato, la versione PC è stata sviluppata in collaborazione con Nixxes, team dei PlayStation Studios specializzato e apprezzato per le sue conversioni per computer.

Tra le novità troviamo il framerate sbloccato (in base alle capacità della propria configurazione), il supporto alle risoluzioni Ultra Widescreen e alle funzionalità del DualSense. Non manca la compatibilità con le tecnologie di upscaling e frame generation, tra cui NVIDIA DLSS e AMD FSR.

In Death Stranding 2: On the Beach, Sam Porter Bridges torna protagonista in un viaggio per ricostruire i legami tra le persone dopo il disastro del "Death Stranding". Questa calamità ha aperto una frattura tra la realtà e la Spiaggia, un luogo sospeso tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

L'avventura si concentra nuovamente sull'esplorazione e viaggi sullo sfondo di paesaggi post-apocalittici, caratterizzati da eventi naturali estremi come terremoti e incendi. Inoltre, il sequel introduce nuove dinamiche di combattimento e strumenti innovativi, enfatizzando l'aspetto dell'azione e della sopravvivenza.