Un messaggio di Kojima ha convinto i fan che il port PC di Death Stranding 2: On the Beach sia in arrivo

Montaggio

Kojima ha scritto in un post su Twitter risalente al 9 febbraio: "Oggi non ho avuto molto tempo per il montaggio". La settimana precedente ne aveva scritto un altro simile, in cui diceva "Montaggio per la prima volta dopo... 8 mesi?".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I fanno hanno considerato la cosa estremamente significativa, perché il primo Death Stranding ricevette la versione PC otto mesi dopo l'uscita di quella PlayStation, con la Director's Cut arrivata circa un anno dopo.

Oltre a ciò, il post del 9 febbraio include una foto del suo computer che mostra un carattere tipografico in stile Death Stranding 2 con la scritta "un gioco di Hideo Kojima". Sotto il monitor, c'è anche un calendario a tema Death Stranding del 2026.

Detto questo, è facile che la versione PC di Death Stranding 2: On the Beach arrivi a breve, come accaduto con la precedente. Che questi siano segnali o no, poco importa, perché va dato per scontato che Kojima Productions ci stia lavorando, considerando com'è andata con il capitolo precedente. Rimane solo di sapere quando ci sarà la presentazione.