Quanti giochi ha cancellato Ubisoft dal 2018 a oggi? Vediamo le vittime più importanti

Quanti giochi sono stati cancellati da Ubisoft nel corso degli ultimi anni? Quali sono i più importanti? L'utente Reddit KekanKon ha provato a fare il punto, stilando un elenco dei progetti più grossi abbandonati da Ubisoft in corso d'opera dal 2018 a oggi, che visti tutti insieme rendono bene la misura del disastro causato dalla mala gestione della compagnia.