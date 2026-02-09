Quanti giochi ha cancellato Ubisoft dal 2018 a oggi? Vediamo le vittime più importanti

Quanti giochi sono stati cancellati da Ubisoft nel corso degli ultimi anni? Quali sono i più importanti? L'utente Reddit KekanKon ha provato a fare il punto, stilando un elenco dei progetti più grossi abbandonati da Ubisoft in corso d'opera dal 2018 a oggi, che visti tutti insieme rendono bene la misura del disastro causato dalla mala gestione della compagnia.
I giochi cancellati
- 2026:
- Project League: Un gioco cooperativo di Assassin's Creed, originariamente concepito come DLC per Assassin's Creed Shadows.
- Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake: In sviluppo dal 2020 e cancellato dopo il riavvio dello sviluppo. Era molto vicino all'uscita.
- Tre titoli non annunciati (nuove IP) e un gioco mobile.
- 2025:
- Star Wars Outlaws 2: Cancellato nelle prime fasi di lavorazione, secondo Tom Henderson. Probabilmente è stato scartato a causa delle vendite deludenti del primo episodio.
- Project Maverick (versione originale): Spin-off di Far Cry basato su meccaniche da extraction shooter, inizialmente pensato come parte multiplayer di Far Cry 7. Lo sviluppo è stato riavviato all'inizio del 2025 e parte delle risorse è stata spostata su Far Cry 7.
- 2024:
- Project Pathfinder (versione originale di Project U): Annunciato nel 2022 come "un nuovo tipo di sparatutto cooperativo basato su sessioni". Lo sviluppo è stato riavviato nel 2024 dopo il successo di Helldivers 2.
- Project Scarlet: Gioco di Assassin's Creed ambientato nel periodo successivo alla Guerra Civile americana. Cancellato perché ritenuto "troppo politico" per il clima attuale negli Stati Uniti.
- The Division: Heartland: Sparatutto extraction-survival free-to-play PvEvP. Cancellato per dare priorità a progetti "più grandi" come XDefiant e il franchise Rainbow Six.
- 2023:
- Project Oxygen (Immortals Fenyx Rising 2): In sviluppo presso Ubisoft Quebec e ambientato in un arcipelago polinesiano fittizio. Cancellato per dare priorità alle proprietà intellettuali più consolidate.
- Project Q: Gioco PvPvE stilizzato in terza persona realizzato con Unreal Engine 5. Cancellato per dare priorità ad altri progetti.
- Project Renaissance: Gioco voxel in stile Minecraft in cui si potevano creare mondi diversi. Dopo la cancellazione tra febbraio e maggio 2023, è diventato internamente un altro gioco chiamato Project Alterra.
- 2022:
- Tom Clancy's Ghost Recon Frontline: Sparatutto in prima persona free-to-play sviluppato da Ubisoft Bucharest e annunciato nel 2021. Cancellato a causa della cattiva accoglienza del pubblico.
- Splinter Cell VR: Annunciato in sviluppo da Ubisoft Redstorm nel 2020 e successivamente cancellato per ridurre i costi.
- Due titoli non annunciati.
- 2021:
- The Story of Rayman / Rayman Forever: Remake del Rayman originale con i titoli provvisori "Rayman: Forever" e "The Story of Rayman". Scartato nel 2021, secondo un ex artista VFX di Ubisoft.
- Project Reaper (versione originale di TD Heartland): Battle royale standalone di The Division accantonato nel 2021 a causa del feedback negativo dei giocatori. Lo sviluppo è ripartito nel 2022, dopo la chiusura di Hyper Scape, ed è diventato Heartland, poi anch'esso cancellato.
- 2019:
- Project Pioneer: Gioco sci-fi con esplorazione non violenta iniziato intorno al 2013 e anticipato in Watch Dogs 2. Secondo Kotaku, è stato riavviato come sparatutto cooperativo a base di alieni.
- Project Avalon: Gioco di ruolo fantasy medievale con elementi magici e combattimento con la spada, vagamente ispirato a Re Artù. Il progetto era diretto dal creative director di Dragon Age, Mike Laidlaw.
- Sequel di Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame: Seguito in 2D del gioco del 1993, sviluppato da Ubisoft Montpellier. Cancellato nel 2019, secondo Jordan Mechner.
- 2018:
- Project Falcon (versione originale di XDefiant): Gioco di caccia ai mostri in sviluppo presso Ubisoft San Francisco. È stato rielaborato ed è diventato XDefiant.
- Project Ion: Altro titolo sci-fi in sviluppo da Ubisoft Redstorm. Ci sono poche informazioni sul progetto, quindi potrebbe essere stata una prima iterazione di Pioneer.
