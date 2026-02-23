La serie di Assassin's Creed ha una nuova guida, annunciata da Vantage Studios

Completa il trio Francois de Billy , che è stato nominato head of production excellence dopo aver lavorato come production director su Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Origins. I tre assumeranno ufficialmente i nuovi incarichi nel corso delle prossime settimane.

Il capo di Assassin's Creed, Marc-Alexis Côté, ha lasciato Ubisoft dopo 20 anni nella compagnia

Al suo fianco ci sarà Jean Guesdon , un nome legato alla serie di Assassin's Creed fin dal capitolo originale del 2007, che assumerà il ruolo di head of content, occupandosi dunque della direzione creativa del franchise e mettendo a disposizione l'esperienza maturata in qualità di designer su oltre una dozzina di episodi.

Si tratta di una squadra composta da tre veterani della saga, capitanati da Martin Schelling : un producer di grande esperienza, che ha ricoperto ruoli di primo piano durante lo sviluppo di Assassin's Creed: Black Flag, Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Valhalla, svolgendo anche la funzione di chief production officer per l'azienda.

Vantage Studios, la sussidiaria di Ubisoft che oggi gestisce le proprietà intellettuali più importanti del publisher francese, ha annunciato una nuova guida per la serie di Assassin's Creed dopo il recente addio di Marc-Alexis Coté.

La punta di diamante di Ubisoft

Con oltre 220 milioni di copie vendute, Assassin's Creed rappresenta la punta di diamante di Ubisoft, che continua a investire in maniera importante sui nuovi capitoli: stando alle parole di Yves Guillemot, l'azienda sta lavorando a diversi Assassin's Creed single player e multiplayer.

Fra questi c'è sicuramente il remake di Assassin's Creed: Black Flag, che pare sia stato rinviato quando era ormai tutto pronto per l'annuncio ufficiale, nonché l'esperienza in stile horror dell'ancora misterioso Assassin's Creed Hexe.